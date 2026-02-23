Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области отменили ракетную опасность
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/trevoga-2076162907.html
В Воронежской области отменили ракетную опасность
В Воронежской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.02.2026
В Воронежской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
2026-02-23T04:46:00+03:00
2026-02-23T04:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили ракетную опасность

На территории Воронежской области отменили ракетную опасность

Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Отмена ракетной опасности в регионе! Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружена и уничтожена одна высокоскоростная цель", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.
