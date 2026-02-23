Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 23.02.2026
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне
Погибших и пострадавших нет в результате атаки БПЛА на Альметьевский район Татарстана, а результате ликвидации беспилотников произошло возгорание в одной из...
специальная военная операция на украине
происшествия
альметьевский район
россия
казань
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
альметьевский район
россия
казань
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Альметьевский район, Россия, Казань, Рустам Минниханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне

В Татарстане начался пожар в промзоне после ликвидации беспилотников ВСУ

КАЗАНЬ, 23 фев – РИА Новости. Погибших и пострадавших нет в результате атаки БПЛА на Альметьевский район Татарстана, а результате ликвидации беспилотников произошло возгорание в одной из промзон, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Сегодня утром в результате ликвидации вражеских БПЛА на территории одной из промышленных зон Альметьевского района произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Погибших и пострадавших нет. Угрозы жизни жителям района так же нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию. Раис республики поручил продолжить работу по информированию населения о действиях в случае возникновения угроз атаки БПЛА.
По информации МЧС РФ, РФ, в Татарстане с 00.08 мск понедельника действует режим беспилотной опасности. Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
