https://ria.ru/20260223/tatarstan-2076177319.html
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне - РИА Новости, 23.02.2026
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне
Погибших и пострадавших нет в результате атаки БПЛА на Альметьевский район Татарстана, а результате ликвидации беспилотников произошло возгорание в одной из... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T09:31:00+03:00
2026-02-23T09:31:00+03:00
2026-02-23T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
альметьевский район
россия
казань
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
альметьевский район
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, альметьевский район, россия, казань, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Альметьевский район, Россия, Казань, Рустам Минниханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане после атаки дронов ВСУ произошел пожар в промзоне
В Татарстане начался пожар в промзоне после ликвидации беспилотников ВСУ