Тарасова назвала лучшего российского спортсмена на Олимпиаде
11:58 23.02.2026
Тарасова назвала лучшего российского спортсмена на Олимпиаде
Тарасова назвала лучшего российского спортсмена на Олимпиаде
фигурное катание
зимние олимпийские игры 2026
татьяна тарасова
никита филиппов
спорт
зимние олимпийские игры 2026, татьяна тарасова, никита филиппов, спорт
Фигурное катание, Зимние Олимпийские игры 2026, Татьяна Тарасова, Никита Филиппов, Спорт
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что выступающий в одиночном катании фигурист Петр Гуменник на Олимпиаде 2026 года в Италии проявил себя лучше других российских спортсменов, участвовавших в Играх.
Открывавший короткую программу мужчин Гуменник показал в ней 12-й результат, а после произвольной поднялся на шестое место. Тарасова ранее заявила, что россиянину занизили оценки и спортсмен был достоин места на пьедестале почета. На Олимпийских играх выступали 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место.
«
"Петя Гуменник был лучше всех и боролся за медаль Олимпийских игр", - сказала Тарасова, отвечая на вопрос о выступлении россиян.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Васильев оценил выступление россиян на Олимпиаде
Вчера, 09:33
 
Фигурное катаниеЗимние Олимпийские игры 2026Татьяна ТарасоваНикита ФилипповСпорт
 
