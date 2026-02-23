Рейтинг@Mail.ru
Из-за ограничений в аэропорту Сочи 11 рейсов ушли на запасные аэродромы
15:56 23.02.2026 (обновлено: 15:57 23.02.2026)
Из-за ограничений в аэропорту Сочи 11 рейсов ушли на запасные аэродромы
Одиннадцать рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений на полеты, сообщили в сочинской авиагавани.
общество
сочи, казань, геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Сочи, Казань, Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Вид на аэропорт Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Одиннадцать рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений на полеты, сообщили в сочинской авиагавани.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в понедельник в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара, сообщали в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
"За время действия ограничений экипажами 11 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются 23 рейса (на два часа и более) на вылет из Сочи в Санкт-Петербург, Казань, Нижнекамск, Москву, Киров, Сургут, Самару, Саратов, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Хургаду.
Уточняется, что в терминале обстановка спокойная, все службы аэропорта обеспечивают комфортные условия для пассажиров.
Автомобиль службы Авиационной безопасности в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара сняли ограничения
СочиКазаньГеленджикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
