Из-за ограничений в аэропорту Сочи 11 рейсов ушли на запасные аэродромы
Из-за ограничений в аэропорту Сочи 11 рейсов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 23.02.2026
Из-за ограничений в аэропорту Сочи 11 рейсов ушли на запасные аэродромы
Одиннадцать рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений на полеты, сообщили в сочинской авиагавани. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:56:00+03:00
2026-02-23T15:56:00+03:00
2026-02-23T15:57:00+03:00
сочи
казань
геленджик
Сочи, Казань, Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
