В Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку - РИА Новости, 23.02.2026
23:23 23.02.2026
В Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку
Пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку в Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 23.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку в Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"По версии следствия, 23 февраля текущего года неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнюю совершить поджог топливораздаточной колонки в Приморском районе города Санкт-Петербурга. В результате возгорания никто не пострадал", - сообщает пресс-служба.
По подозрению в совершении данного преступления задержана 15-летняя девушка. "В ближайшее время ее доставят для проведения следственных действий", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
