https://ria.ru/20260223/sk-2076281084.html
В Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку
В Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку - РИА Новости, 23.02.2026
В Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку
Пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку в Петербурге, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:23:00+03:00
2026-02-23T23:23:00+03:00
2026-02-23T23:23:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260223/pozhar-2076255300.html
санкт-петербург
приморский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку
СК: в Петербурге пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку