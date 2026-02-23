Шевалье может не попасть на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отсутствие игровой практики у вратаря "Пари Сен-Жермен" Люки Шевалье после проигрыша конкуренции российскому голкиперу Матвею Сафонову вызывает обеспокоенность тренерского штаба сборной Франции по футболу в преддверии чемпионата мира, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Шевалье 24 года. В текущем сезоне француз провел 26 встреч, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности. При этом с 23 января он не попадал в основной состав "ПСЖ" и пропустил шесть игр команды подряд. За сборную Франции голкипер провел один матч. 26-летний Сафонов принял участие в десяти играх, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза сыграл на ноль.