Шевалье может не попасть на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову
Футбол
 
09:47 23.02.2026 (обновлено: 09:48 23.02.2026)
Шевалье может не попасть на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову
Шевалье может не попасть на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову
Отсутствие игровой практики у вратаря "Пари Сен-Жермен" Люки Шевалье после проигрыша конкуренции российскому голкиперу Матвею Сафонову вызывает обеспокоенность
футбол
спорт
люка шевалье
матвей сафонов
жан бюте
пари сен-жермен (псж)
комо
ланс
спорт, люка шевалье, матвей сафонов, жан бюте, пари сен-жермен (псж), комо, ланс, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Люка Шевалье, Матвей Сафонов, Жан Бюте, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Комо, Ланс, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Шевалье может не попасть на ЧМ из-за проигрыша конкуренции Сафонову

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отсутствие игровой практики у вратаря "Пари Сен-Жермен" Люки Шевалье после проигрыша конкуренции российскому голкиперу Матвею Сафонову вызывает обеспокоенность тренерского штаба сборной Франции по футболу в преддверии чемпионата мира, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, если Шевалье не сможет вернуть себе регулярную игровую практику, его шансы на вызов в сборную на контрольные матчи против команд Бразилии и Колумбии, а впоследствии и на чемпионат мира, будут минимальны. В связи с этим тренер вратарей "трехцветных" Франк Равио начал изучать кандидатуры Жана Бюте из "Комо" и Робина Риссера из "Ланса", ранее не привлекавшихся к национальной команде.
Шевалье 24 года. В текущем сезоне француз провел 26 встреч, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности. При этом с 23 января он не попадал в основной состав "ПСЖ" и пропустил шесть игр команды подряд. За сборную Франции голкипер провел один матч. 26-летний Сафонов принял участие в десяти играх, в которых пропустил 10 мячей и четыре раза сыграл на ноль.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Сафонов рассказал о сложной конкуренции с Шевалье
19 февраля, 08:49
 
ФутболСпортЛюка ШевальеМатвей СафоновЖан БютеПари Сен-Жермен (ПСЖ)КомоЛансЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
