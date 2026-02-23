https://ria.ru/20260223/salyut-2076277012.html
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
Салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:16:00+03:00
2026-02-23T22:16:00+03:00
2026-02-23T22:21:00+03:00
санкт-петербург
михайловская военная артиллерийская академия
день защитника отечества
общество
санкт-петербург
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
