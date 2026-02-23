Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 23.02.2026 (обновлено: 22:21 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/salyut-2076277012.html
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
Салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:16:00+03:00
2026-02-23T22:21:00+03:00
санкт-петербург
михайловская военная артиллерийская академия
день защитника отечества
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016165164_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_37a6114fa7ee71c93dd4be489fb3a476.jpg
https://ria.ru/20260223/otechestvo-2076235029.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016165164_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cdc450f3d9633b860753d88acb8b4175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, михайловская военная артиллерийская академия, день защитника отечества, общество
Санкт-Петербург, Михайловская военная артиллерийская академия, День защитника Отечества, Общество
В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

РИА Новости: в Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПраздничный салют в Санкт-Петербурге
Праздничный салют в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Праздничный салют в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничный салют дан в понедельник вечером с территории пляжа Петропавловской крепости.
Жители и гости Северной столицы собрались на набережных города и на Дворцовом мосту, чтобы его увидеть. Салют из 30 залпов в сопровождении фейерверка дан салютным дивизионом Михайловской военной артиллерийской академии.
Также в честь Дня защитника Отечества в Петербурге зажжены факелы на Ростральных колоннах, а Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура подсвечены в цветах российского флага.
Церемония возложения президентом Владимиром Путиным цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Символ народной любви: в России отметили День защитника Отечества
Вчера, 18:38
 
Санкт-ПетербургМихайловская военная артиллерийская академияДень защитника ОтечестваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала