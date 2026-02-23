Рейтинг@Mail.ru
22:35 23.02.2026 (обновлено: 22:40 23.02.2026)
Дворник, получивший премию имени Кеосаяна, отправил деньги больному отцу
санкт-петербург, узбекистан, маргарита симоньян, тигран кеосаян
Санкт-Петербург, Узбекистан, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян

Дворник, получивший премию имени Кеосаяна, отправил деньги больному отцу

© РИА НовостиХайрулло Ибадуллаев
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости
Хайрулло Ибадуллаев
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дворник Хайрулло Ибадуллаев, получивший премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал, что отправил деньги больному отцу.
Его комментарий опубликовала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
"Деньги, спасибо, отдали, я отправляю в Узбекистан. У меня папа болеет, четыре дочери есть. Большое спасибо. Очень не ожидал", - сказал Ибадуллаев.
Мужчина спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа. Он поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала об их семье
Вчера, 21:49
 
Санкт-ПетербургУзбекистанМаргарита СимоньянТигран Кеосаян
 
 
