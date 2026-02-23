Дворник, получивший премию имени Кеосаяна, отправил деньги больному отцу

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дворник Хайрулло Ибадуллаев, получивший премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, рассказал, что отправил деньги больному отцу.

Его комментарий опубликовала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале

« "Деньги, спасибо, отдали, я отправляю в Узбекистан. У меня папа болеет, четыре дочери есть. Большое спасибо. Очень не ожидал", - сказал Ибадуллаев.

Мужчина спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа. Он поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.