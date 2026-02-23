Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества
09:08 23.02.2026
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм, мужество и преданность отчизне тех, кто защищает страну. РИА Новости, 23.02.2026
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, день защитника отечества
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, День защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм, мужество и преданность отчизне тех, кто защищает страну.
"Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех россиян в любви к родине, наполняя сердца гордостью за славную историю страны, подвиги доблестных воинов, которые во все времена стойко оберегали ее рубежи", - говорится в поздравлении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба Совфеда.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника Отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
22 февраля, 14:18
По словам Матвиенко, "сегодня мы чествуем наших военнослужащих, чьи героизм, мужество и преданность отчизне помогают им идти вперед и добиваться намеченных целей как в ходе специальной военной операции, так и на других важных и ответственных участках работы".
Большое уважение и особая признательность тем, кто исполняет свой служебный и гражданский долг, отстаивая национальные интересы, закладывая надежный фундамент для стабильного будущего России, ее благополучия и процветания, отметила парламентарий.
"Ратная летопись Российского государства – яркое свидетельство того, что сплоченность и патриотизм нашего многонационального народа всегда были и остаются основой его побед и свершений, великой силой, позволившей преодолеть суровые испытания и обрести подлинную независимость", - говорится в поздравлении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Вчера, 08:28
 
