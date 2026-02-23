Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге обокрали ювелирный магазин на 1,1 миллиона рублей за 20 минут
12:40 23.02.2026
В Петербурге обокрали ювелирный магазин на 1,1 миллиона рублей за 20 минут
Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, за 20 минут обокравших ювелирный магазин на сумму 1,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РИА Новости, 23.02.2026
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, за 20 минут обокравших ювелирный магазин на сумму 1,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в субботу в полицию Кировского района поступило сообщение о краже из ювелирного магазина на проспекте Стачек.
«
"По прибытии... полицейские установили, что в период с 16.20 до 16.40, неизвестные, находясь в помещении магазина, открыли витрину и похитили ювелирные изделия на сумму 1 100 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
