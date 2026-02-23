https://ria.ru/20260223/peterburg-2076206697.html
В Петербурге обокрали ювелирный магазин на 1,1 миллиона рублей за 20 минут
Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, за 20 минут обокравших ювелирный магазин на сумму 1,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РИА Новости, 23.02.2026
