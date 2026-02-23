В Петербурге обокрали ювелирный магазин на 1,1 миллиона рублей за 20 минут

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, за 20 минут обокравших ювелирный магазин на сумму 1,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, в субботу в полицию Кировского района поступило сообщение о краже из ювелирного магазина на проспекте Стачек.