Символ народной любви: в России отметили День защитника Отечества

В СССР 23 февраля отмечали День Советской армии и Военно-морского флота. Нынешнее название праздник получил в 1995 году.
В СССР 23 февраля отмечали День Советской армии и Военно-морского флота. Нынешнее название праздник получил в 1995 году.
По традиции президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.
По традиции президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.
Несмотря на распад Союза, этот день сохранил историческую преемственность и государственное значение — как символ воинской службы и обороноспособности государства.
Несмотря на распад Союза, этот день сохранил историческую преемственность и государственное значение — как символ воинской службы и обороноспособности государства.
Верховный главнокомандующий поблагодарил бойцов за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков. Девятерых участников СВО он наградил медалями "Золотая Звезда" Героя России.
Верховный главнокомандующий поблагодарил бойцов за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков. Девятерых участников СВО он наградил медалями "Золотая Звезда" Героя России.
Сегодня День защитника Отечества — не только профессиональный праздник военнослужащих, но и важный элемент исторической памяти.
Сегодня День защитника Отечества — не только профессиональный праздник военнослужащих, но и важный элемент исторической памяти.
На фото: заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
На фото: заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Этот день также стал неформальным народным праздником всех мужчин.
Этот день также стал неформальным народным праздником всех мужчин.
Вместе с тем он служит напоминанием о роли армии в истории страны, о цене суверенитета и традициях служения Родине, которые десятилетиями формировали облик российской государственности.
Вместе с тем он служит напоминанием о роли армии в истории страны, о цене суверенитета и традициях служения Родине, которые десятилетиями формировали облик российской государственности.
Он отражает представление о защите страны как о коллективной ответственности, объединяющей разные поколения и социальные группы.
На фото: участница акции в память о защитниках Отечества у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке. Накануне молодежь развернула там 200-метровую георгиевскую ленту
Он отражает представление о защите страны как о коллективной ответственности, объединяющей разные поколения и социальные группы.
На фото: участница акции в память о защитниках Отечества у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке. Накануне молодежь развернула там 200-метровую георгиевскую ленту
На фото: выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова на торжественном концерте в Центральном академическом театре Российской армии
На фото: выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова на торжественном концерте в Центральном академическом театре Российской армии