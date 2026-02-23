Рейтинг@Mail.ru
Символ народной любви: в России отметили День защитника Отечества
18:38 23.02.2026 (обновлено: 21:47 23.02.2026)
Символ народной любви: в России отметили День защитника Отечества
Сегодня россияне празднуют День защитника Отечества. Яркие кадры с памятных мероприятий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 23.02.2026
День защитника Отечества

Символ народной любви: в России отметили День защитника Отечества

Сегодня россияне празднуют День защитника Отечества. Яркие кадры с памятных мероприятий — в фотоленте ria.ru.
В СССР 23 февраля отмечали День Советской армии и Военно-морского флота. Нынешнее название праздник получил в 1995 году.

 Церемония возложения президентом РФ Владимиром Путиным цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

По традиции президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

Президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Несмотря на распад Союза, этот день сохранил историческую преемственность и государственное значение — как символ воинской службы и обороноспособности государства.

Торжественный концерт в Центральном академическом театре Российской Армии, посвященном Дню защитника Отечества

Верховный главнокомандующий поблагодарил бойцов за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков. Девятерых участников СВО он наградил медалями "Золотая Звезда" Героя России.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества

Сегодня День защитника Отечества — не только профессиональный праздник военнослужащих, но и важный элемент исторической памяти.

Участники торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Огонь Вечной Славы в честь Дня защитника Отечества в Пятигорске

На фото: заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества

Этот день также стал неформальным народным праздником всех мужчин.

Участники торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Огонь Вечной Славы в честь Дня защитника Отечества в Пятигорске

Вместе с тем он служит напоминанием о роли армии в истории страны, о цене суверенитета и традициях служения Родине, которые десятилетиями формировали облик российской государственности.

Участник торжественного митинга КПРФ возле бюста трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске

Он отражает представление о защите страны как о коллективной ответственности, объединяющей разные поколения и социальные группы.

На фото: участница акции в память о защитниках Отечества у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке. Накануне молодежь развернула там 200-метровую георгиевскую ленту

Участница акции в память защитников Отечества у мемориала Твоим освободителям, Донбасс в Донецке

На фото: выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова на торжественном концерте в Центральном академическом театре Российской армии

Выступление академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова на торжественном концерте в Центральном академическом театре Российской Армии, посвященном Дню защитника Отечества

