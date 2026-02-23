Онищенко оценил идею отказаться от использования бахил в поликлиниках

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Нет научно обоснованных данных о том, что использование бахил в поликлиниках наносит вред, утилизация медицинского инвентаря в России отлажена, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что использование бахил в больницах и поликлиниках создает больше проблем, чем пользы, а вместо них стоит применять грязезащитные трапы и коврики.
"Никаких научно обоснованных данных о том, что бахилы приносят вред, нет. Коврики, кстати, — это не новинка, они тоже применяются, имеется в виду пропитанные дезинфицирующими средствами, но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо", — сказал Онищенко.
Он добавил, что утилизация одноразового медицинского инвентаря может создавать проблемы, но в России эта система отлажена.
Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами
8 августа 2024, 22:00