Онищенко оценил идею отказаться от использования бахил в поликлиниках

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Нет научно обоснованных данных о том, что использование бахил в поликлиниках наносит вред, утилизация медицинского инвентаря в России отлажена, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.