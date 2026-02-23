Призер Олимпиады из России растрогана медалью канадских фигуристов

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряная медалистка Олимпиады-1998 Анжелика Крылова заявила РИА Новости, что растрогана выступлением показавших потрясающую произвольную программу канадских фигуристов Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на Играх 2026 года в соревновании танцевальных дуэтов.
Гиллес и Пуарье с результатом 217,74 балла по сумме двух программ завоевали бронзовые медали турнира. Победителями стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (225,82), серебряными призерами - американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (224,39).
"Я передаю огромные поздравления канадской паре, потому что их прокат в произвольной программе был выступлением жизни. И они меня растрогали просто до слез, они были великолепны, это было именно олимпийское выступление. И для них бронзовые медали - замечательный результат. Им всегда чего-то не хватает, я не понимаю, как они до сих пор еще не стали чемпионами мира. Это для меня загадка: все их обожают, любят, о них говорят, они оригинальны, но им ни разу не дали выиграть чемпионат мира. Надеюсь, что после Олимпийских игр Пайпер и Поль станут чемпионами мира, так как они уже давно этого заслуживают", - сказала Крылова.
Канадский дуэт завоевывал серебро на чемпионатах мира 2024 и 2025 годов и становился обладателем бронзовых наград мировых первенств 2021 и 2023 годов.
"У них все получается на главных стартах, просто их не ставят на первое место. Гиллес и Пуарье не очень хорошо начали этот сезон, но так, как они выступили на Олимпийских играх, наверное, никто не смог: именно по выступлению, по вдохновению, по донесению своей программы. Это было великолепно, именно они произвели на меня самое большое впечатление из всех пар, выступавших в последней разминке", - подчеркнула собеседница агентства.
Олимпийские игры проходили в Италии 6-22 февраля.