Призер Олимпиады из России растрогана медалью канадских фигуристов
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:20 23.02.2026 (обновлено: 17:26 23.02.2026)
Призер Олимпиады из России растрогана медалью канадских фигуристов
Призер Олимпиады из России растрогана медалью канадских фигуристов
Серебряная медалистка Олимпиады-1998 Анжелика Крылова заявила РИА Новости, что растрогана выступлением показавших потрясающую произвольную программу канадских... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
фигурное катание
спорт
италия
анжелика крылова
поль пуарье
зимние олимпийские игры 2026
пайпер гиллес
гийом сизерон
италия
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, италия, анжелика крылова, поль пуарье, зимние олимпийские игры 2026, пайпер гиллес, гийом сизерон, мэдисон чок
Фигурное катание, Спорт, Италия, Анжелика Крылова, Поль Пуарье, Зимние Олимпийские игры 2026, Пайпер Гиллес, Гийом Сизерон, Мэдисон Чок
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) выступают с произвольной программой в танцах на льду на XXV зимних Олимпийских играх в Милане.
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) выступают с произвольной программой в танцах на льду на XXV зимних Олимпийских играх в Милане.
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряная медалистка Олимпиады-1998 Анжелика Крылова заявила РИА Новости, что растрогана выступлением показавших потрясающую произвольную программу канадских фигуристов Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на Играх 2026 года в соревновании танцевальных дуэтов.
Гиллес и Пуарье с результатом 217,74 балла по сумме двух программ завоевали бронзовые медали турнира. Победителями стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (225,82), серебряными призерами - американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (224,39).
Фигуристка Пайпер Гиллес - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рак, гибель матери, медаль Олимпиады: эту фигуристку обожают в России и США
12 февраля, 16:50
"Я передаю огромные поздравления канадской паре, потому что их прокат в произвольной программе был выступлением жизни. И они меня растрогали просто до слез, они были великолепны, это было именно олимпийское выступление. И для них бронзовые медали - замечательный результат. Им всегда чего-то не хватает, я не понимаю, как они до сих пор еще не стали чемпионами мира. Это для меня загадка: все их обожают, любят, о них говорят, они оригинальны, но им ни разу не дали выиграть чемпионат мира. Надеюсь, что после Олимпийских игр Пайпер и Поль станут чемпионами мира, так как они уже давно этого заслуживают", - сказала Крылова.
Канадский дуэт завоевывал серебро на чемпионатах мира 2024 и 2025 годов и становился обладателем бронзовых наград мировых первенств 2021 и 2023 годов.
"У них все получается на главных стартах, просто их не ставят на первое место. Гиллес и Пуарье не очень хорошо начали этот сезон, но так, как они выступили на Олимпийских играх, наверное, никто не смог: именно по выступлению, по вдохновению, по донесению своей программы. Это было великолепно, именно они произвели на меня самое большое впечатление из всех пар, выступавших в последней разминке", - подчеркнула собеседница агентства.
Олимпийские игры проходили в Италии 6-22 февраля.
Анжелика Крылова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Крылова рассказала, кому должны были отдать победу на ОИ в танцах на льду
Вчера, 15:35
 
Фигурное катаниеСпортИталияАнжелика КрыловаПоль ПуарьеЗимние Олимпийские игры 2026Пайпер ГиллесГийом СизеронМэдисон Чок
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
