15:40 23.02.2026
Монсон назвал Игры в Италии без россиян пародией
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал Игры в Италии, в которых не участвовала команда России, пародией на Олимпиаду. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
спорт, россия, италия, зимние олимпийские игры 2026, джефф монсон
Спорт, Россия, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Джефф Монсон
Джефф Монсон
Джефф Монсон. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал Игры в Италии, в которых не участвовала команда России, пародией на Олимпиаду.
На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 россиян, единственную медаль завоевал Никита Филиппов, занявший второе место в ски-альпинизме.
"Я не следил за Олимпийскими играми из-за того, что одной из лучших стран в мире, России, не разрешили участвовать в соревнованиях, за исключением нескольких спортсменов. Как можно проводить Олимпиаду без сборной России по хоккею, которая завоевала больше всех золотых медалей? Это абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт", - сказал Монсон.
Аделия Петросян и хореограф Даниил Глейхенгауз - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Никогда не прощу": Железняков подвел итоги Игр для российских фигуристов
20 февраля, 12:36
 
СпортРоссияИталияЗимние Олимпийские игры 2026Джефф Монсон
 
