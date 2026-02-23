Крылова рассказала, кому должны были отдать победу на ОИ в танцах на льду

"Чок и Бейтс катали чисто, но в эмоциональном плане были уже на последнем дыхании. Им было очень тяжело, не было такого олимпийского перформанса, которого все ждали. А у французов, наверное, это было худшее выступление. Да, это новая пара, и им было тяжело, ведь за сезон сложно привыкнуть друг к другу. Было очень сложно, особенно Сизерону. Они хороши и здорово выступали на чемпионате Европы и Гран-при. Но в течение сезона были ошибки, потому что даже такой великий фигурист, как Сизерон, должен скататься со своей партнершей. Он возлагал на себя большие надежды, что сможет здесь все вытянуть. Мне жаль, но он не смог", - добавила собеседница агентства.