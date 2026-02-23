Крылова рассказала, кому должны были отдать победу на ОИ в танцах на льду

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Серебряная медалистка Олимпиады-1998 Анжелика Крылова заявила РИА Новости, что победу на Играх 2026 года в Италии в соревновании танцевальных дуэтов заслужили занявшие второе место американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а не ставшие первыми французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.
Фурнье-Бодри и Сизерон получили по сумме двух программ 225,82 балла. Чок и Бейтс (224,39) завершили соревнования вторыми, а третьими - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74). Сизерон стал двукратным олимпийским чемпионом. Спортсмен завоевал золото Пекина в 2022 году и серебро Пхенчхана в 2018-м в паре с Габриэлой Пападакис. Фурнье-Бодри прежде не входила в число призеров на Олимпийских играх.
«
"Я считаю, справедливее было поставить выше Чок и Бейтса - по выступлению, по чистоте проката, по всем составляющим. Потому что французы не катались чисто: ошибались на твиззлах, в дорожке, весь перформанс не был оптимальным. Видимо, сказалась политика, на Олимпийских играх своя политика. Но я не очень согласна с результатом в танцах, и многие, с кем я говорила, солидарны со мной. У французской пары было чемпионское катание, но не на этом старте. Я, как и многие, за них болела, но в этот день у них не все получилось. Мое мнение – Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. Думаю, что участие в командном турнире Игр вымотало всех. И катание в произвольном танце было не лучшим у всех, кроме канадцев", - сказала Крылова.
"Чок и Бейтс катали чисто, но в эмоциональном плане были уже на последнем дыхании. Им было очень тяжело, не было такого олимпийского перформанса, которого все ждали. А у французов, наверное, это было худшее выступление. Да, это новая пара, и им было тяжело, ведь за сезон сложно привыкнуть друг к другу. Было очень сложно, особенно Сизерону. Они хороши и здорово выступали на чемпионате Европы и Гран-при. Но в течение сезона были ошибки, потому что даже такой великий фигурист, как Сизерон, должен скататься со своей партнершей. Он возлагал на себя большие надежды, что сможет здесь все вытянуть. Мне жаль, но он не смог", - добавила собеседница агентства.
Олимпиада проходила 6-22 февраля.