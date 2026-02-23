https://ria.ru/20260223/olimpiada-2076210903.html
В Госдуме оценили выступление россиян на Олимпиаде в Италии
Немногочисленные представители России ярко представили страну на Олимпийских играх в Италии, но многие другие ведущие атлеты могли заметно повысить уровень... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
италия
россия
Свищев: россияне ярко выступили на Олимпиаде, но многих спортсменов не хватало
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Немногочисленные представители России ярко представили страну на Олимпийских играх в Италии, но многие другие ведущие атлеты могли заметно повысить уровень соревнований, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 россиян, единственную медаль завоевал Никита Филиппов
, занявший второе место в ски-альпинизме.
«
"Наша дружина из 13 человек была важным и ярким представителем страны на Олимпийских играх. Но это, конечно, не вся наша команда, команда у нас огромная и с очень большим потенциалом. На Играх в Италии не хватало атлетов из разных видов спорта – и хоккеистов, и керлингистов, и лыжников, и других. Поэтому надо в обязательном порядке добиваться скорейшего возвращения всех наших спортсменов на все международные соревнования. И тогда не будет проблем", - сказал Свищев.
"И, конечно, ребятам не хватало соревновательной практики перед Олимпийскими играми. Даже те немногочисленные спортсмены, кто поехал туда, не получили ту практику, которая бы могла обеспечить им топовые кондиции. И это чувствовалось, потому что мы знаем - ты получаешь максимальный эффект тогда, когда соревнуешься со своими основными соперниками на турнирах высочайшего уровня перед Олимпиадой. Были и проблемы с приглашениями наших атлетов, и сложности с получением виз. И все это надо решить для того, чтобы мы боролись на равных. И тогда мы посмотрим, кто сильнее", - сказал Свищев.
Игры проходили 6-22 февраля.