В Госдуме оценили выступление россиян на Олимпиаде в Италии

"Наша дружина из 13 человек была важным и ярким представителем страны на Олимпийских играх. Но это, конечно, не вся наша команда, команда у нас огромная и с очень большим потенциалом. На Играх в Италии не хватало атлетов из разных видов спорта – и хоккеистов, и керлингистов, и лыжников, и других. Поэтому надо в обязательном порядке добиваться скорейшего возвращения всех наших спортсменов на все международные соревнования. И тогда не будет проблем", - сказал Свищев .

"И, конечно, ребятам не хватало соревновательной практики перед Олимпийскими играми. Даже те немногочисленные спортсмены, кто поехал туда, не получили ту практику, которая бы могла обеспечить им топовые кондиции. И это чувствовалось, потому что мы знаем - ты получаешь максимальный эффект тогда, когда соревнуешься со своими основными соперниками на турнирах высочайшего уровня перед Олимпиадой. Были и проблемы с приглашениями наших атлетов, и сложности с получением виз. И все это надо решить для того, чтобы мы боролись на равных. И тогда мы посмотрим, кто сильнее", - сказал Свищев.