Яромир Ягр опубликовал видео выступления фигуристки Петросян на ОИ
Фигурное катание
 
02:21 23.02.2026
Яромир Ягр опубликовал видео выступления фигуристки Петросян на ОИ
Дарья Буймова
Дарья Буймова
спорт, россия, италия, чехия, яромир ягр, аделия петросян, горди хоу, кладно, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Чехия, Яромир Ягр, Аделия Петросян, Горди Хоу, Кладно, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею чех Яромир Ягр сделал репост публикации в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) показательного выступления российский фигуристки Аделии Петросян на Играх-2026 в Италии.
В субботу Петросян исполнила показательный номер на гала-концерте в рамках Олимпийских играх в Италии. Россиянка вышла на лед в первом отделении и выступила под музыкальное сопровождение из песен Шакиры This Time For Africa и Hips Don"t Lie. Ягр выложил в сториз фрагменты выступления фигуристки, которые были опубликованы аккаунтом Twins on ice.
Петросян 18 лет. Она заняла шестое место на Олимпийских играх. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
Ягру 54 года, с 2011 года он владеет клубом "Кладно", за который дебютировал в профессиональном хоккее. Он выступал за команду в чемпионате Чехии с 2018 года. В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 52 лет и 11 дней. Чех принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии экс-хоккеист стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010).
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияЧехияЯромир ЯгрАделия ПетросянГорди ХоуКладноНациональная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
