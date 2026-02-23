Яромир Ягр опубликовал видео выступления фигуристки Петросян на ОИ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею чех Яромир Ягр сделал репост публикации в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) показательного выступления российский фигуристки Аделии Петросян на Играх-2026 в Италии.
В субботу Петросян исполнила показательный номер на гала-концерте в рамках Олимпийских играх в Италии. Россиянка вышла на лед в первом отделении и выступила под музыкальное сопровождение из песен Шакиры This Time For Africa и Hips Don"t Lie. Ягр выложил в сториз фрагменты выступления фигуристки, которые были опубликованы аккаунтом Twins on ice.
Петросян 18 лет. Она заняла шестое место на Олимпийских играх. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
Ягру 54 года, с 2011 года он владеет клубом "Кладно", за который дебютировал в профессиональном хоккее. Он выступал за команду в чемпионате Чехии с 2018 года. В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 52 лет и 11 дней. Чех принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии экс-хоккеист стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010).