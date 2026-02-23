https://ria.ru/20260223/olimpiada-2076149644.html
Олимпийские игры 2026 года объявлены закрытыми
Олимпийские игры 2026 года объявлены закрытыми - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Олимпийские игры 2026 года объявлены закрытыми
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объявила о закрытии зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T00:54:00+03:00
2026-02-23T00:54:00+03:00
2026-02-23T00:59:00+03:00
спорт
кирсти ковентри
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076144048_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_0b4e0146f0b36047e19902b1df4210fe.jpg
https://ria.ru/20260222/khokkey-2076120055.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076144048_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_622aa452f59655aadba8549cc04dd115.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Олимпийские игры 2026 года объявлены закрытыми
Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо объявлены закрытыми
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объявила о закрытии зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Торжественная церемония проходит в амфитеатре Арена-ди-Верона, построенном в I веке нашей эры. Также были погашены олимпийские огни в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что спортсмены из России смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады. На парад спортсменов вышли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, ски-альпинист Никита Филиппов.
Зимняя Олимпиада 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо началась 6 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна, их награды не отображаются в медальной таблице.
К Играм были допущены 13 российских спортсменов. В соревнованиях приняли участие Гуменник и Петросян, Коростелев и Непряева, Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Единственную награду на Олимпиаде среди россиян выиграл Филиппов, завоевавший серебро в спринте.
Победителем медального зачета Олимпийских игр в Италии стала сборная Норвегии, которая завоевала 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная США (12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей), тройку замкнула сборная Нидерландов (10-7-3).