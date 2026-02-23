Олимпийские игры 2026 года объявлены закрытыми

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объявила о закрытии зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Торжественная церемония проходит в амфитеатре Арена-ди-Верона, построенном в I веке нашей эры. Также были погашены олимпийские огни в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что спортсмены из России смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады. На парад спортсменов вышли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, ски-альпинист Никита Филиппов.

Зимняя Олимпиада 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо началась 6 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна, их награды не отображаются в медальной таблице.

К Играм были допущены 13 российских спортсменов. В соревнованиях приняли участие Гуменник и Петросян, Коростелев и Непряева, Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Единственную награду на Олимпиаде среди россиян выиграл Филиппов, завоевавший серебро в спринте.