Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана
Наука
 
14:27 23.02.2026
Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана
Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана
Доля известных человеку обитателей океана составляет порядка 10%, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П... РИА Новости, 23.02.2026
Новости
российская академия наук, биология
Наука, Российская академия наук, биология
Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана

Гебрук: доля известных человеку обитателей океана составляет около 10%

Кораллы и рыбы в акватории острова Ла Диг, Сейшелы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кораллы и рыбы в акватории острова Ла Диг, Сейшелы. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Доля известных человеку обитателей океана составляет порядка 10%, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.
"Сколько видов животных живет в океане? Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Согласно оценкам ученых мы знакомы лишь с 10-20% видов морских существ", - сказал Гебрук.
Известный нам процент от числа существующих в океане видов скорее стремится к 10, считает учёный.
"Мне кажется, что порядка 10% из видов, которые в океане живут, мы видели и описали. Это мало", - заключил он.
Заголовок открываемого материала