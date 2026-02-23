https://ria.ru/20260223/okean-2076217702.html
Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана
Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана - РИА Новости, 23.02.2026
Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана
Доля известных человеку обитателей океана составляет порядка 10%, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:27:00+03:00
2026-02-23T14:27:00+03:00
2026-02-23T14:27:00+03:00
наука
российская академия наук
биология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838854906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6194cb941662c80e3e0a853eb5f7f732.jpg
https://ria.ru/20260223/vitamin-2076161104.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838854906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43baf444bfa8045dd129211593a4b259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, биология
Наука, Российская академия наук, биология
Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана
Гебрук: доля известных человеку обитателей океана составляет около 10%
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Доля известных человеку обитателей океана составляет порядка 10%, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.
"Сколько видов животных живет в океане? Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Согласно оценкам ученых мы знакомы лишь с 10-20% видов морских существ", - сказал Гебрук.
Известный нам процент от числа существующих в океане видов скорее стремится к 10, считает учёный.
"Мне кажется, что порядка 10% из видов, которые в океане живут, мы видели и описали. Это мало", - заключил он.