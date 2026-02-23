Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Доля известных человеку обитателей океана составляет порядка 10%, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.

"Сколько видов животных живет в океане? Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Согласно оценкам ученых мы знакомы лишь с 10-20% видов морских существ", - сказал Гебрук.

Известный нам процент от числа существующих в океане видов скорее стремится к 10, считает учёный.