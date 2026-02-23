Корпорация МСП: в России растет число МСП-производителей беспилотных систем

«

"За последние три года количество производителей БАС среди компаний малого и среднего бизнеса увеличилось более, чем в два раза, с 352 до 793 компаний. А последние два года темпы прироста МСП в этом сегменте находятся на уровне 15%, что является высоким показателем. Это логичная реакция на запрос рынка. Сейчас беспилотники крайне востребованы как на передовой, так и для решения задач "на гражданке" - мониторинга протяженных промышленных объектов, лесных пожаров, для поиска людей. И малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент активно занимает эту нишу", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.