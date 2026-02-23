Корпорация МСП: в России растет число МСП-производителей беспилотных систем

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Количество малых и средних предприятий, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и компонентов для них, за год увеличилось примерно на сотню и достигло почти 800, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
«
"За последние три года количество производителей БАС среди компаний малого и среднего бизнеса увеличилось более, чем в два раза, с 352 до 793 компаний. А последние два года темпы прироста МСП в этом сегменте находятся на уровне 15%, что является высоким показателем. Это логичная реакция на запрос рынка. Сейчас беспилотники крайне востребованы как на передовой, так и для решения задач "на гражданке" - мониторинга протяженных промышленных объектов, лесных пожаров, для поиска людей. И малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент активно занимает эту нишу", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он подчеркнул, что сегодня уже почти три четверти всех производителей беспилотников и компонентов для них в стране – это малый и средний бизнес
По данным Корпорации МСП, 85% субъектов МСП в сфере производства беспилотных авиационных систем созданы в форме юридических лиц, что нетипично для сектора малого и среднего бизнеса (почти 70% МСП в России функционируют как ИП). Это связано с требованиями, предъявляемыми к организациям, осуществляющим деятельность в области разработки и производства БАС и их комплектующих, и претендующим на получение специальных мер поддержки. Занятость у таких компаний составляет около 9 тысяч человек.
«
"Несмотря на активное развитие отрасли, что безусловно влечет за собой и рост доходов таких компаний, формально МСП-производители БАС остаются преимущественно микропредприятиями. Дело в том, что, несмотря на серьезные масштабы деятельности многих производителей, законодательство требует превышения пороговых значений по выручке и доходу для микробизнеса в течение трех лет подряд, чтобы перейти в новую категорию МСП. А беспилотная сфера является относительно молодой. Так что основной массив переходов в более высокую категорию бизнеса можно ожидать как раз в ближайшие 1-2 года", - пояснил Исаевич.
Аналитика Корпорации МСП показала, что, помимо компаний, у которых производство беспилотных авиационных систем и их компонентов является основным видом деятельности, достаточно большое количество малых и средних предприятий участвует в производстве БАС, не имея при этом соответствующий основной ОКВЭД. Таких предприятий, которые имеют соответствующий дополнительный вид деятельности к основному, в сфере МСП насчитывается около 3,6 тысячи. Чаще всего такими предприятиями являются производители узлов для машин и оборудования, например, навигационных систем, приборостроительные компании.
Наибольшее число МСП-производителей БАС зарегистрировано в Москве (202 предприятия), Московской области (71), Санкт-Петербурге (65 МСП), Самарской области (33), Республике Татарстан (31), Ростовской области (29), Свердловской области (26), Нижегородской области (21), Краснодарском крае (20) и Новосибирской области (19).