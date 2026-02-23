Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Милана" получил перелом челюсти, пишут СМИ
Футбол
 
00:52 23.02.2026
Футболист "Милана" получил перелом челюсти, пишут СМИ
Футболист "Милана" получил перелом челюсти, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Футболист "Милана" получил перелом челюсти, пишут СМИ
Английский футболист итальянского "Милана" Рубен Лофтус-Чик получил перелом альвеолярного отростка челюсти и перенесет операцию, сообщает журналист Джанлука Ди... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Футболист "Милана" получил перелом челюсти, пишут СМИ

Футболист "Милана" Лофтус-Чик получил перелом челюсти и перенесет операцию

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Английский футболист итальянского "Милана" Рубен Лофтус-Чик получил перелом альвеолярного отростка челюсти и перенесет операцию, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Полузащитник получил повреждение в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу против "Пармы". На десятой минуте он столкнулся с вратарем гостей Эдоардо Корви, после чего его унесли с поля на носилках в шейном корсете.
По информации источника, Лофтус-Чик был оперативно доставлен в больницу, где прошел обследование. Диагностика показала перелом альвеолярного отростка челюсти и перелом нескольких зубов. Сообщается, что 30-летнему хавбеку предстоит перенести операцию, он пропустит несколько месяцев.
Лофтус-Чик играет за "Милан" с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах и забил три мяча. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка.
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Интер" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
21 февраля, 22:05
