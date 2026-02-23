Мейра назвал Зырянова фантастической личностью

«

"Не удивлен, что Зырянов стал новым боссом "Зенита". Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба. Я очень рад его повышению. Думаю, что для "Газпрома" и "Зенита" это честь иметь такого председателя правления, как Константин. У него есть опыт выступлений за сборную, с "Зенитом" он выиграл все. Не удивлен этому, потому что Зырянов - фантастическая личность с лидерскими качествами", - сказал Мейра.