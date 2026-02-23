Мейра назвал Зырянова фантастической личностью

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник петербургского "Зенита" и сборной Португалии Фернанду Мейра в разговоре с РИА Новости назвал нового председателя правления клуба, экс-полузащитника "сине-бело-голубых" Константина Зырянова фантастической личностью.
После завершения карьеры Зырянов работал в качестве тренера как в системе "Зенита", так и в новороссийском "Черноморце". В марте 2024 года он вернулся в клуб и стал советником председателя правления "сине-бело-голубых". В конце августа Зырянов был назначен на пост председателя правления "Зенита".
"Не удивлен, что Зырянов стал новым боссом "Зенита". Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба. Я очень рад его повышению. Думаю, что для "Газпрома" и "Зенита" это честь иметь такого председателя правления, как Константин. У него есть опыт выступлений за сборную, с "Зенитом" он выиграл все. Не удивлен этому, потому что Зырянов - фантастическая личность с лидерскими качествами", - сказал Мейра.
Также португальский легионер, выступавший за "Зенит" с 2009 по 2011 год, отметил, что остается на связи с бывшими футболистами клуба из Санкт-Петербурга. "Из бывших зенитовцев общаемся с Тимощуком, Семаком, Зыряновым, нашим новым боссом, Малафеевым. Также, конечно же, с Данни, Бруну Алвешем, Лазовичем, много еще с кем. Больше всего - с Данни", - добавил собеседник агентства.
В составе "Зенита" Мейра принял участие в 53 матчах во всех турнирах, забил один мяч. Вместе с "сине-бело-голубыми" он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В феврале 2026 года Мейра в составе сборной легенд мира принял участие в турнире "Кубок легенд". Его команда заняла последнее, шестое место. Победителем турнира стали легенды ЦСКА.