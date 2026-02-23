https://ria.ru/20260223/merts-2076271087.html
Мерц надеется на открытый диалог с Си Цзиньпином, пишут СМИ
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает на открытый диалог с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай на этой неделе, сообщило агентство... РИА Новости, 23.02.2026
DPA: Мерц надеется на открытый диалог с Си Цзиньпином во время визита в Китай