Рейтинг@Mail.ru
Мерц надеется на открытый диалог с Си Цзиньпином, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/merts-2076271087.html
Мерц надеется на открытый диалог с Си Цзиньпином, пишут СМИ
Мерц надеется на открытый диалог с Си Цзиньпином, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Мерц надеется на открытый диалог с Си Цзиньпином, пишут СМИ
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает на открытый диалог с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай на этой неделе, сообщило агентство... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T21:11:00+03:00
2026-02-23T21:11:00+03:00
в мире
китай
германия
европа
фридрих мерц
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223128_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_d3a3a1352723f07c7a10607827c01cdc.jpg
https://ria.ru/20260223/merts-2076268534.html
китай
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e8426ca91a0b5f3d031618c88ea5203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, германия, европа, фридрих мерц, си цзиньпин
В мире, Китай, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин
Мерц надеется на открытый диалог с Си Цзиньпином, пишут СМИ

DPA: Мерц надеется на открытый диалог с Си Цзиньпином во время визита в Китай

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает на открытый диалог с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай на этой неделе, сообщило агентство DPA.
"Я ожидаю, что у нас будет возможность провести открытый диалог. Я просто хочу попытаться понять председателя. И наоборот, я хочу попытаться объяснить, какова наша позиция, мою личную позицию в Германии и в Европе, как я вижу определенные глобальные события и что мы потенциально можем сделать вместе", - приводит слова Мерца агентство.
Кроме того, канцлер вновь подчеркнул, что Китай, по его мнению, имеет важное значение для урегулирования конфликта на Украине.
Визит канцлера ФРГ в Китай состоится с 24 по 26 февраля. Мерца будет сопровождать делегация из представителей бизнеса.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дерзкое заявление Мерца о Путине поразило Запад
Вчера, 20:55
 
В миреКитайГерманияЕвропаФридрих МерцСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала