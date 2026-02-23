Рейтинг@Mail.ru
Дерзкое заявление Мерца о Путине поразило Запад - РИА Новости, 23.02.2026
20:55 23.02.2026
Дерзкое заявление Мерца о Путине поразило Запад
Дерзкое заявление Мерца о Путине поразило Запад

Сакс: Мерц должен налаживать контакт с Россией для урегулирования на Украине

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц должен восстановить прямой диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена.
"Если Мерц, вступая в должность канцлера, сразу заявляет, что Путину нельзя доверять, это свидетельствует либо о базовом незнании ключевых событий последних 25 лет, либо о сознательном игнорировании этих фактов. Хочется надеяться, что речь идет о втором", — заявил Сакс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Пушечное мясо". На Западе унизили Зеленского из-за выходки против России
Вчера, 19:25
По мнению эксперта, Мерц должен был безотлагательно наладить контакт с Москвой после вступления в должность. Однако, как отметил в ответ на это профессор Дизен, в реальности Берлин занял противоположную позицию.
"Сегодня именно из Германии звучит одна из самых опасных риторик. Более того Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности фактически осудил попытки Орбана вести переговоры и с Зеленским, и с Путиным", — заключил он.
Канцлер ФРГ Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz 19-ого февраля исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным и отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине. При этом ранее в январе он выразил надежду на восстановление отношений с Россией, а также назвал ее европейской страной.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Провокационное заявление Каллас о России обернулось для нее конфузом
Вчера, 15:02
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаФридрих МерцВладимир ПутинКолумбийский университетЕвросоюзГленн Дизен
 
 
