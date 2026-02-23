Дерзкое заявление Мерца о Путине поразило Запад

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц должен восстановить прямой диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена.
"Сегодня именно из Германии звучит одна из самых опасных риторик. Более того Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности фактически осудил попытки Орбана вести переговоры и с Зеленским, и с Путиным", — заключил он.
Канцлер ФРГ Мерц в интервью немецкому изданию Rheinpfalz 19-ого февраля исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным и отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине. При этом ранее в январе он выразил надежду на восстановление отношений с Россией, а также назвал ее европейской страной.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.