В РСТ рассказали, сколько россиян могут находиться в Мексике

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. До пяти тысяч россиян сейчас могут находиться в Мексике, где вспыхнули беспорядки, сообщили РИА Новости в РСТ.
"По оценке РСТ на 22 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5-5 тысяч российских граждан. Примерно 65–75% — это самостоятельные путешественники и релоканты, остальные — клиенты организованных туров, деловые путешественники", — рассказал руководитель пресс-службы Артур Абдюханов.
Он пояснил, что небольшой поток связан с высокой стоимостью перелета, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений. Абдюханов также отметил, что в Мексике проживает значительное число россиян.
В Российском союзе туриндустрии порекомендовали туристам сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний, а также за уведомлениями местных властей. Отмен поездок и запросов на досрочный возврат пока нет.
В Ассоциации туроператоров, в свою очередь, заявили, что россиян в Мексике может находиться менее трех тысяч, при этом большинство из них не являются туристами. Там также рассказали, что путешественники практически не посещают регионы, где бушуют столкновения.
"Это большой промышленный центр страны, расположенный далеко как от моря, так и от основных исторических достопримечательностей", — говорится в сообщении АТОР.
Накануне Министерство национальной обороны сообщило о ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.
После этого как минимум в пяти штатах страны начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы. В некоторых из них активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.
Операцию по захвату Эль Менчо провели силы специальных подразделений армии при участии ВВС и группы немедленного реагирования Национальной гвардии. В подготовке участвовали военная разведка, Национальный центр разведки и Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Дополнительную информацию предоставили также американские власти.
Двоих предполагаемых членов группировки задержали. Силовики изъяли оружие и бронетехнику, в том числе реактивные гранатометы, способные поражать воздушные цели и уничтожать бронированные машины. Троих военнослужащих увезли в больницы с ранениями.
Для усиления мер безопасности в Халиско направляются дополнительные подразделения Нацгвардии и армии из центральных и соседних штатов.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, выразив признательность армии и силовым структурам за их работу.
