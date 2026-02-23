Рейтинг@Mail.ru
10:07 23.02.2026 (обновлено: 13:17 23.02.2026)
В РСТ рассказали, сколько россиян могут находиться в Мексике
До пяти тысяч россиян сейчас могут находиться в Мексике, где вспыхнули беспорядки, сообщили РИА Новости в РСТ. РИА Новости, 23.02.2026
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Armando Solis
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. До пяти тысяч россиян сейчас могут находиться в Мексике, где вспыхнули беспорядки, сообщили РИА Новости в РСТ.
"По оценке РСТ на 22 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5-5 тысяч российских граждан. Примерно 65–75% — это самостоятельные путешественники и релоканты, остальные — клиенты организованных туров, деловые путешественники", — рассказал руководитель пресс-службы Артур Абдюханов.

Он пояснил, что небольшой поток связан с высокой стоимостью перелета, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений. Абдюханов также отметил, что в Мексике проживает значительное число россиян.
В Российском союзе туриндустрии порекомендовали туристам сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний, а также за уведомлениями местных властей. Отмен поездок и запросов на досрочный возврат пока нет.
В Мексике 22 января начались беспорядки в нескольких штатах.

В Мексике 22 января начались беспорядки в нескольких штатах.

Поводом стала ликвидация главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.

Поводом стала ликвидация главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.

Беспорядки провоцируют боевики наркомафии. Они занимаются поджогами, блокируют дороги и устраивают перестрелки с силовиками.

Беспорядки провоцируют боевики наркомафии. Они занимаются поджогами, блокируют дороги и устраивают перестрелки с силовиками.

Для стабилизации ситуации власти задействовали армию и национальную гвардию.

Для стабилизации ситуации власти задействовали армию и национальную гвардию.

Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы.

Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы.

Причем непростая ситуация сложилась в нескольких курортных городах.

Причем непростая ситуация сложилась в нескольких курортных городах.

Среди них Пуэрто-Вальярта в Халиско, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, входящие в состав штата Кинтана-Роо, и остров Косумель.

Среди них Пуэрто-Вальярта в Халиско, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, входящие в состав штата Кинтана-Роо, и остров Косумель.

По информации Российского союза туриндустрии, в Мексике сейчас находятся до пяти тысяч россиян.

По информации Российского союза туриндустрии, в Мексике сейчас находятся до пяти тысяч россиян.

Примерно 65-75% — это самостоятельные путешественники и релоканты.

Примерно 65-75% — это самостоятельные путешественники и релоканты.

В то же время по данным Ассоциации туроператоров, в Мексике может находиться менее трех тысяч россиян, при этом большинство из них не являются туристами.

В то же время по данным Ассоциации туроператоров, в Мексике может находиться менее трех тысяч россиян, при этом большинство из них не являются туристами.

В Ассоциации туроператоров, в свою очередь, заявили, что россиян в Мексике может находиться менее трех тысяч, при этом большинство из них не являются туристами. Там также рассказали, что путешественники практически не посещают регионы, где бушуют столкновения.
"Это большой промышленный центр страны, расположенный далеко как от моря, так и от основных исторических достопримечательностей", — говорится в сообщении АТОР.
Накануне Министерство национальной обороны сообщило о ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.
После этого как минимум в пяти штатах страны начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы. В некоторых из них активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.
Операцию по захвату Эль Менчо провели силы специальных подразделений армии при участии ВВС и группы немедленного реагирования Национальной гвардии. В подготовке участвовали военная разведка, Национальный центр разведки и Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Дополнительную информацию предоставили также американские власти.
Двоих предполагаемых членов группировки задержали. Силовики изъяли оружие и бронетехнику, в том числе реактивные гранатометы, способные поражать воздушные цели и уничтожать бронированные машины. Троих военнослужащих увезли в больницы с ранениями.
Для усиления мер безопасности в Халиско направляются дополнительные подразделения Нацгвардии и армии из центральных и соседних штатов.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, выразив признательность армии и силовым структурам за их работу.
