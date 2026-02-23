Рейтинг@Mail.ru
Беспорядки в Мексике - РИА Новости, 23.02.2026
13:05 23.02.2026 (обновлено: 13:07 23.02.2026)
Беспорядки в Мексике
Беспорядки в Мексике
Беспорядки в Мексике
РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:05:00+03:00
2026-02-23T13:07:00+03:00
Беспорядки в Мексике

© REUTERS / Javier Verdin

В Мексике 22 января начались беспорядки в нескольких штатах.

Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо

В Мексике 22 января начались беспорядки в нескольких штатах.

© REUTERS / Javier Verdin
1 из 10
© REUTERS / @morelifediares

Поводом стала ликвидация главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.

Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо

Поводом стала ликвидация главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.

© REUTERS / @morelifediares
2 из 10
© AP Photo / Ginette Riquelme

Беспорядки провоцируют боевики наркомафии. Они занимаются поджогами, блокируют дороги и устраивают перестрелки с силовиками.

Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике

Беспорядки провоцируют боевики наркомафии. Они занимаются поджогами, блокируют дороги и устраивают перестрелки с силовиками.

© AP Photo / Ginette Riquelme
3 из 10
© AP Photo / Alfredo Valadez

Для стабилизации ситуации власти задействовали армию и национальную гвардию.

Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо

Для стабилизации ситуации власти задействовали армию и национальную гвардию.

© AP Photo / Alfredo Valadez
4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Daniel Cardenas

Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы.

Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике

Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Cardenas
5 из 10
© REUTERS / Gilberto Gallo

Причем непростая ситуация сложилась в нескольких курортных городах.

Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо

Причем непростая ситуация сложилась в нескольких курортных городах.

© REUTERS / Gilberto Gallo
6 из 10
© REUTERS / Paola Garcia

Среди них Пуэрто-Вальярта в Халиско, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, входящие в состав штата Кинтана-Роо, и остров Косумель.

Военнослужащие Национальной гвардии контролируют дорогу на границе со штатом Пуэбла

Среди них Пуэрто-Вальярта в Халиско, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, входящие в состав штата Кинтана-Роо, и остров Косумель.

© REUTERS / Paola Garcia
7 из 10
© Getty Images / Anadolu/Daniel Cardenas

По информации Российского союза туриндустрии, в Мексике сейчас находятся до пяти тысяч россиян.

Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике

По информации Российского союза туриндустрии, в Мексике сейчас находятся до пяти тысяч россиян.

© Getty Images / Anadolu/Daniel Cardenas
8 из 10
© AP Photo / Alejandra Leyva

Примерно 65-75% — это самостоятельные путешественники и релоканты.

Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо

Примерно 65-75% — это самостоятельные путешественники и релоканты.

© AP Photo / Alejandra Leyva
9 из 10
© AP Photo / Armando Solis

В то же время по данным Ассоциации туроператоров, в Мексике может находиться менее трех тысяч россиян, при этом большинство из них не являются туристами.

Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо

В то же время по данным Ассоциации туроператоров, в Мексике может находиться менее трех тысяч россиян, при этом большинство из них не являются туристами.

© AP Photo / Armando Solis
10 из 10
 
