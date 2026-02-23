беспорядки в мексике

В Мексике 22 января начались беспорядки в нескольких штатах.
Поводом стала ликвидация главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.
Беспорядки провоцируют боевики наркомафии. Они занимаются поджогами, блокируют дороги и устраивают перестрелки с силовиками.
Для стабилизации ситуации власти задействовали армию и национальную гвардию.
Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы.
Причем непростая ситуация сложилась в нескольких курортных городах.
Среди них Пуэрто-Вальярта в Халиско, Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, входящие в состав штата Кинтана-Роо, и остров Косумель.
По информации Российского союза туриндустрии, в Мексике сейчас находятся до пяти тысяч россиян.
Примерно 65-75% — это самостоятельные путешественники и релоканты.
В то же время по данным Ассоциации туроператоров, в Мексике может находиться менее трех тысяч россиян, при этом большинство из них не являются туристами.
