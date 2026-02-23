Футболист "Милана" пропустит около восьми недель из-за перелома челюсти

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Английский полузащитник итальянского "Милана" Рубен Лофтус-Чик перенес операцию из-за перелома альвеолярного отростка челюсти, сообщается на сайте футбольного клуба.
В воскресенье спортсмен получил повреждение в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (0:1). На десятой минуте он столкнулся с вратарем гостей Эдоардо Корви, после чего 30-летнего англичанина унесли с поля на носилках в шейном корсете.
«
"Игрок был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии больницы, где сегодня ему была проведена операция доктором Лукой Аутелитано. Операция по репозиции и стабилизации перелома прошла полностью успешно. Рубен чувствует себя хорошо и уже выписан. Предполагаемый период восстановления составляет около восьми недель", - говорится в сообщении "Милана".
Лофтус-Чик играет за "Милан" с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах и забил три мяча. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка.