Футболист "Милана" пропустит около восьми недель из-за перелома челюсти
19:54 23.02.2026
Футболист "Милана" пропустит около восьми недель из-за перелома челюсти
Английский полузащитник итальянского "Милана" Рубен Лофтус-Чик перенес операцию из-за перелома альвеолярного отростка челюсти
футбол
милан
рубен лофтус-чик
серия а (чемпионат италии по футболу)
милан, рубен лофтус-чик, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Милан, Рубен Лофтус-Чик, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Футболист "Милана" пропустит около восьми недель из-за перелома челюсти

Игрок "Милана" Лофтус-Чик пропустит около восьми недель из-за перелома челюсти

© Фото : Пресс-служба ФК "Милан"Полузащитник клуба "Милан" Рубен Айра Лофтус-Чик
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Английский полузащитник итальянского "Милана" Рубен Лофтус-Чик перенес операцию из-за перелома альвеолярного отростка челюсти, сообщается на сайте футбольного клуба.
В воскресенье спортсмен получил повреждение в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (0:1). На десятой минуте он столкнулся с вратарем гостей Эдоардо Корви, после чего 30-летнего англичанина унесли с поля на носилках в шейном корсете.
«
"Игрок был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии больницы, где сегодня ему была проведена операция доктором Лукой Аутелитано. Операция по репозиции и стабилизации перелома прошла полностью успешно. Рубен чувствует себя хорошо и уже выписан. Предполагаемый период восстановления составляет около восьми недель", - говорится в сообщении "Милана".
Лофтус-Чик играет за "Милан" с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах и забил три мяча. Его команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка.
Чайка - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Футболисты сделали массаж сердца чайке, сбитой мячом на матче в Стамбуле
ФутболМиланРубен Лофтус-ЧикСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
