Кросби посочувствовал Макдэвиду, снова проигравшему в финале
Хоккей
Хоккей
 
10:57 23.02.2026
Кросби посочувствовал Макдэвиду, снова проигравшему в финале
Кросби посочувствовал Макдэвиду, снова проигравшему в финале - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Кросби посочувствовал Макдэвиду, снова проигравшему в финале
Капитан сборной Канады Сидни Кросби отметил, что нападающий Коннор Макдэвид показал феноменальную игру и вел команду за собой на олимпийском хоккейном турнире. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
хоккей
спорт
коннор макдэвид
сидни кросби
эдмонтон ойлерз
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
спорт, коннор макдэвид, сидни кросби, эдмонтон ойлерз, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Эдмонтон Ойлерз, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Кросби посочувствовал Макдэвиду, снова проигравшему в финале

Кросби заявил, что Макдэвид был невероятен на ОИ и как никто заслуживал победы

© РИА Новости / Алексей Куденко
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Капитан сборной Канады Сидни Кросби отметил, что нападающий Коннор Макдэвид показал феноменальную игру и вел команду за собой на олимпийском хоккейном турнире.
В воскресенье сборная Канады в овертайме уступила команде США в финале Олимпиады. На турнире Макдэвид набрал 13 очков (2 гола + 11 передач) в шести матчах, его показатель полезности составил "+5". Канадец стал лучшим бомбардиром Игр. Кросби пропустил полуфинал и финал из-за травмы, в этих играх капитанская нашивка была у Макдэвида.
Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Лучший игрок мира снова потерпел фиаско: США без Трампа лишили его золота
22 февраля, 19:45
"Он сделал все, что было в его силах, чтобы вести нас за собой. Приехать на такой турнир, где собраны лучшие игроки мира, и продемонстрировать такой высокий уровень - это что-то невероятное. Когда видишь это вблизи, начинаешь сочувствовать ему, потому что он сделал так много и был лидером во всех возможных аспектах. Мы все хотим побеждать ради друг друга, но особенно для него. Печально, что нам не удалось добиться желаемого результата", - приводит слова двукратного олимпийского чемпиона Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Макдэвид потерпел поражение в третьем финале за последние два года. "Эдмонтон Ойлерз" с канадцем в качестве капитана уступил "Флориде Пантерз" в двух последних финальных сериях Кубка Стэнли.
Олимпийские игры завершились 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки НХЛ.
Хоккеист сборной Словакии Мартин Гернат на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Звезды КХЛ лишили себя медалей: обидный крах Словакии на Олимпиаде
22 февраля, 01:20
 
Хоккей Спорт Коннор Макдэвид Сидни Кросби Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз Национальная хоккейная лига (НХЛ) Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
