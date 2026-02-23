Кросби посочувствовал Макдэвиду, снова проигравшему в финале

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Капитан сборной Канады Сидни Кросби отметил, что нападающий Коннор Макдэвид показал феноменальную игру и вел команду за собой на олимпийском хоккейном турнире.
В воскресенье сборная Канады в овертайме уступила команде США в финале Олимпиады. На турнире Макдэвид набрал 13 очков (2 гола + 11 передач) в шести матчах, его показатель полезности составил "+5". Канадец стал лучшим бомбардиром Игр. Кросби пропустил полуфинал и финал из-за травмы, в этих играх капитанская нашивка была у Макдэвида.
"Он сделал все, что было в его силах, чтобы вести нас за собой. Приехать на такой турнир, где собраны лучшие игроки мира, и продемонстрировать такой высокий уровень - это что-то невероятное. Когда видишь это вблизи, начинаешь сочувствовать ему, потому что он сделал так много и был лидером во всех возможных аспектах. Мы все хотим побеждать ради друг друга, но особенно для него. Печально, что нам не удалось добиться желаемого результата", - приводит слова двукратного олимпийского чемпиона Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Макдэвид потерпел поражение в третьем финале за последние два года. "Эдмонтон Ойлерз" с канадцем в качестве капитана уступил "Флориде Пантерз" в двух последних финальных сериях Кубка Стэнли.
Олимпийские игры завершились 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки НХЛ.
