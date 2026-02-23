https://ria.ru/20260223/komyagin-2076243205.html
Прощание с солистом Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге
Прощание с солистом Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге
Прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным пройдет 24 февраля в Санкт-Петербурге, сообщила группа. РИА Новости, 23.02.2026
Культура, Санкт-Петербург, Николай Комягин, Ксения Собчак, Общество
