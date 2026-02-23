Рейтинг@Mail.ru
Прощание с солистом Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:41 23.02.2026 (обновлено: 17:42 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/komyagin-2076243205.html
Прощание с солистом Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге
Прощание с солистом Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге - РИА Новости, 23.02.2026
Прощание с солистом Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге
Прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным пройдет 24 февраля в Санкт-Петербурге, сообщила группа. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:41:00+03:00
2026-02-23T17:42:00+03:00
культура
санкт-петербург
николай комягин
ксения собчак
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075704947_0:180:2838:1776_1920x0_80_0_0_2483931676b027b65d5e75324bef9e9e.jpg
https://ria.ru/20260223/maydanov-2075712175.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075704947_339:0:2740:1801_1920x0_80_0_0_cbbfdbf88bf312e7da78a37c01cad795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, николай комягин, ксения собчак, общество
Культура, Санкт-Петербург, Николай Комягин, Ксения Собчак, Общество
Прощание с солистом Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге

Прощание с солистом группы Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНиколай Комягин
Николай Комягин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Николай Комягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным пройдет 24 февраля в Санкт-Петербурге, сообщила группа.
"Прощание с Николаем состоится 24 февраля во вторник в Феодоровском соборе в 11.00. Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14.00", - говорится на странице группы в соцсети "ВКонтакте".
Телеведущая Ксения Собчак 20 февраля сообщила, что актер, солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет. По ее словам, Комягину стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало.
Уточняется, что похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14.00 мск.
Певец Денис Майданов выступает на своем юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
От Кремля до горячих точек: честный разговор с Денисом Майдановым
Вчера, 08:00
 
КультураСанкт-ПетербургНиколай КомягинКсения СобчакОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала