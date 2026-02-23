Гол и пас Энэса помогли минскому "Динамо" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" одержало победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:3 (0:1, 4:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (24-я минута), Алекс Лимож (33), Илья Усов (34) и Сэм Энэс (38). У "Торпедо" отличились Максим Летунов (15), Тимур Муханов (26) и Василий Атанасов (37).
23 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
14:44 • Максим Летунов
(Арсений Варлаков)
05:28 • Тимур Муханов
16:36 • Василий Атанасов
(Боб Нарделла)
03:56 • Yegor Borikov
(Райан Спунер, Вадим Мороз)
12:11 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Роберт Хэмилтон)
13:32 • Илья Усов
(Роберт Хэмилтон, Ксавье Уэлле)
17:07 • Сам Анас
(Алекс Лимож, Райан Спунер)
Энэс, также отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории команды в КХЛ, набрав 179 очков и опередив Джеффа Плэтта (177). Энэс (5 голов + 11 передач) и Лимож (4+8) продлили свои результативные серии до семи матчей в КХЛ, их одноклубник Ксавье Уэлле (3+2) набрал очки в пятой встрече подряд.
Нападающий "Торпедо" Андрей Белевич сыграл свой 400-й матч в карьере в КХЛ.
"Динамо", набрав 78 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Торпедо" с 74 баллами занимает четвертую строчку.
В следующем матче "Динамо" 25 февраля сыграет в гостях с "Сочи", двумя днями позднее "Торпедо" на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".