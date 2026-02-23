Рейтинг@Mail.ru
Гол и пас Энэса помогли минскому "Динамо" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:31 23.02.2026
Гол и пас Энэса помогли минскому "Динамо" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ
Гол и пас Энэса помогли минскому "Динамо" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Гол и пас Энэса помогли минскому "Динамо" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ
Минское "Динамо" одержало победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.02.2026
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
торпедо
динамо (минск)
континентальная хоккейная лига (кхл), торпедо, динамо (минск)
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Торпедо, Динамо (Минск)
Гол и пас Энэса помогли минскому "Динамо" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ

Минское "Динамо" обыграло "Торпедо" в матче КХЛ благодаря рекордным очкам Энэса

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" одержало победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:3 (0:1, 4:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (24-я минута), Алекс Лимож (33), Илья Усов (34) и Сэм Энэс (38). У "Торпедо" отличились Максим Летунов (15), Тимур Муханов (26) и Василий Атанасов (37).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
23 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Торпедо НН
3 : 4
Динамо Минск
14:44 • Максим Летунов
(Арсений Варлаков)
05:28 • Тимур Муханов
16:36 • Василий Атанасов
(Боб Нарделла)
03:56 • Yegor Borikov
(Райан Спунер, Вадим Мороз)
12:11 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Роберт Хэмилтон)
13:32 • Илья Усов
(Роберт Хэмилтон, Ксавье Уэлле)
17:07 • Сам Анас
(Алекс Лимож, Райан Спунер)
Энэс, также отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории команды в КХЛ, набрав 179 очков и опередив Джеффа Плэтта (177). Энэс (5 голов + 11 передач) и Лимож (4+8) продлили свои результативные серии до семи матчей в КХЛ, их одноклубник Ксавье Уэлле (3+2) набрал очки в пятой встрече подряд.
Нападающий "Торпедо" Андрей Белевич сыграл свой 400-й матч в карьере в КХЛ.
"Динамо", набрав 78 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Торпедо" с 74 баллами занимает четвертую строчку.
В следующем матче "Динамо" 25 февраля сыграет в гостях с "Сочи", двумя днями позднее "Торпедо" на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник
ХоккейКХЛ 2025-2026ТорпедоДинамо (Минск)
 
Матч-центр
 
