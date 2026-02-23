Рейтинг@Mail.ru
20:56 23.02.2026
в мире, сша, великобритания, лондон, джеффри эпштейн, кир стармер, гордон браун
В мире, США, Великобритания, Лондон, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун
В Британии скоро опубликуют файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла

Власти Британии опубликуют файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британское правительство рассчитывает начать публикацию документов по делу связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном экс-посла в США Питера Мандельсона в начале марта, заявил Даррен Джонс, главный секретарь премьер-министра Кира Стармера.
Ранее в понедельник уличенного в связях с Эпштейном Мандельсона забрала полиция из его дома в Лондоне. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Эпштейн прятал фотографии и компьютеры в разных тайниках в США, пишут СМИ
Вчера, 15:21
"Правительство рассчитывает опубликовать первый транш документов в самое ближайшее время, в начале марта", - сказал Джонс в британском парламенте.
За этим последуют еще несколько траншей документов, уточнил он. При этом часть из них остается в руках полиции в рамках расследования по делу Мандельсона. Эта часть будет опубликована позже по согласованию с правоохранителями, отметил Джонс.
Ранее в феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал сам Стармер, кандидатура Мандельсона была одобрена, несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Полицейский кордон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Полиция сопровождала экс-принца Эндрю на вечеринке Эпштейна, пишут СМИ
Вчера, 09:38
 
В миреСШАВеликобританияЛондонДжеффри ЭпштейнКир СтармерГордон Браун
 
 
