В Британии скоро опубликуют файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла
В Британии скоро опубликуют файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла - РИА Новости, 23.02.2026
В Британии скоро опубликуют файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла
Британское правительство рассчитывает начать публикацию документов по делу связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном экс-посла в США Питера... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
сша
великобритания
лондон
джеффри эпштейн
кир стармер
гордон браун
сша
великобритания
лондон
В мире, США, Великобритания, Лондон, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун
Власти Британии опубликуют файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британское правительство рассчитывает начать публикацию документов по делу связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном экс-посла в США Питера Мандельсона в начале марта, заявил Даррен Джонс, главный секретарь премьер-министра Кира Стармера.
Ранее в понедельник уличенного в связях с Эпштейном Мандельсона забрала полиция из его дома в Лондоне
. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.
"Правительство рассчитывает опубликовать первый транш документов в самое ближайшее время, в начале марта", - сказал Джонс в британском парламенте.
За этим последуют еще несколько траншей документов, уточнил он. При этом часть из них остается в руках полиции в рамках расследования по делу Мандельсона. Эта часть будет опубликована позже по согласованию с правоохранителями, отметил Джонс.
Ранее в феврале британский парламент проголосовал за то, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании
в США
в 2024 году. Как ранее признал сам Стармер
, кандидатура Мандельсона была одобрена, несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном
.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.