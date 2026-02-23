В Британии скоро опубликуют файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла

"Правительство рассчитывает опубликовать первый транш документов в самое ближайшее время, в начале марта", - сказал Джонс в британском парламенте.

За этим последуют еще несколько траншей документов, уточнил он. При этом часть из них остается в руках полиции в рамках расследования по делу Мандельсона. Эта часть будет опубликована позже по согласованию с правоохранителями, отметил Джонс.