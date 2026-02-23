Полиция сопровождала экс-принца Эндрю на вечеринке Эпштейна, пишут СМИ

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британские полицейские в качестве охраны сопровождали опального брата короля Карла III, экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, на одной из вечеринок со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет газета Standard со ссылкой на файлы Эпштейна.

"Сотрудникам столичной полиции было приказано обеспечить безопасность на ужине, устроенном Джеффри Эпштейном в его резиденции в Нью-Йорке , где Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был гостем", - пишет издание

Речь идет о мероприятии, которое состоялось в декабре 2010 года. В письмах Эпштейну личный секретарь Эндрю запрашивает адрес, по которому он будет проживать, и "подтверждение того, есть ли в доме место для обоих сотрудников его охраны".

После этого охранникам Эндрю был предоставлен код, позволяющий им входить и выходить из резиденции Эпштейна в Нью-Йорке. В одном из писем Эпштейну от неизвестного адресата говорится, что "два офицера охраны герцога йоркского вместе с представителями государственной безопасности будут здесь на завтрашнем ужине".

Полиция Лондона в пятницу сообщила, что устанавливает контакт с полицейскими, ранее работавшими в охране Эндрю. Как уточняется, полицейских просят вспомнить, что они видели или слышали в период работы с Эндрю, что может иметь отношение к расследованию.

В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями после сообщений о том, что он, будучи торговым представителем, тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.