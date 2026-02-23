Рейтинг@Mail.ru
09:38 23.02.2026 (обновлено: 14:14 23.02.2026)
Полиция сопровождала экс-принца Эндрю на вечеринке Эпштейна, пишут СМИ
Полиция сопровождала экс-принца Эндрю на вечеринке Эпштейна, пишут СМИ
в мире
нью-йорк (город)
лондон
джеффри эпштейн
карл iii
в мире, нью-йорк (город), лондон, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Нью-Йорк (город), Лондон, Джеффри Эпштейн, Карл III
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Британские полицейские в качестве охраны сопровождали опального брата короля Карла III, экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, на одной из вечеринок со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет газета Standard со ссылкой на файлы Эпштейна.
"Сотрудникам столичной полиции было приказано обеспечить безопасность на ужине, устроенном Джеффри Эпштейном в его резиденции в Нью-Йорке, где Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был гостем", - пишет издание.
СМИ: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла
Вчера, 03:28
Вчера, 03:28
Речь идет о мероприятии, которое состоялось в декабре 2010 года. В письмах Эпштейну личный секретарь Эндрю запрашивает адрес, по которому он будет проживать, и "подтверждение того, есть ли в доме место для обоих сотрудников его охраны".
После этого охранникам Эндрю был предоставлен код, позволяющий им входить и выходить из резиденции Эпштейна в Нью-Йорке. В одном из писем Эпштейну от неизвестного адресата говорится, что "два офицера охраны герцога йоркского вместе с представителями государственной безопасности будут здесь на завтрашнем ужине".
Полиция Лондона в пятницу сообщила, что устанавливает контакт с полицейскими, ранее работавшими в охране Эндрю. Как уточняется, полицейских просят вспомнить, что они видели или слышали в период работы с Эндрю, что может иметь отношение к расследованию.
СМИ: США не предупреждали Британию о связи экс-принца Эндрю с Эпштейном
21 февраля, 08:22
21 февраля, 08:22
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями после сообщений о том, что он, будучи торговым представителем, тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна
22 февраля, 04:44
22 февраля, 04:44
 
