Эпштейн прятал фотографии и компьютеры в разных тайниках в США, пишут СМИ

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн прятал фотографии, компьютеры, носители информации и другие личные вещи в нескольких тайниках в США, пишет газета Telegraph со ссылкой на файлы по делу Эпштейна.

Джеффри Эпштейн прятал компьютеры и фотографии от властей Соединенных Штатов в секретных хранилищах по всей стране", - пишет издание

Речь идет о как минимум шести ячейках в разных штатах. Одну из них Эпштейн снимал во Флориде с 2003 до 2016 года. Во Флориде всегд было арендовано несколько ячеек в течение как минимум 10-летнего периода, причем некоторые были размером с гараж. Еще одна ячейка в Нью-Йорке была арендована в середине 2000-х годов. Эпштейн заплатил частным детективам десятки тысяч долларов, чтобы они отвезли туда его вещи, отмечается в материале. Также вопросом перевозки компьютеров и компакт-дисков в ячейки занимались люди, работавшие непосредственно на финансиста.

По информации издания, в середине 2000-х годов Эпштейн поручил частным детективам перенести компьютеры из одного хранилища в другое после того, как он получил информацию о возможном полицейском рейде.

В августе 2009 года Эпштейн получил электронное письмо от частного детектива, в котором сообщалось, что обвинившая финансиста и связанного с ним экс-принца Эндрю в изнасиловании Вирджиния Джуффре в ходе суда запросила материалы с компьютеров Эпштейна. В письме детектив Билл Райли отмечает, что он отвез материалы "на хранение", так как в уголовном деле они больше не нужны. В электронном письме также говорится, что необходимо создать копии данных с жестких дисков.

При этом, согласно ордерам на обыск, с которыми ознакомилась Telegraph, власти США обыски ячеек не проводили. Как отмечает газета, возможно, именно поэтому в опубликованном минюстом США деле Эпштейна содержится мало компромата, который финансист якобы собирал. Кроме того, с тех пор многие хранилища уже сменили хозяев, а сотрудники не могут раскрыть никакие данные из-за договоров о неразглашении. Содержимое многих ячеек, вероятно, уже распродано, так как фирмы имеют права продавать бесхозное имущество с аукциона, отмечается в материале.