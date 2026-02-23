Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн прятал фотографии и компьютеры в разных тайниках в США, пишут СМИ
15:21 23.02.2026
Эпштейн прятал фотографии и компьютеры в разных тайниках в США, пишут СМИ
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн прятал фотографии, компьютеры, носители информации и другие личные вещи в нескольких тайниках в США, пишет газета Telegraph со ссылкой на файлы по делу Эпштейна.
"Джеффри Эпштейн прятал компьютеры и фотографии от властей Соединенных Штатов в секретных хранилищах по всей стране", - пишет издание.
СМИ: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла
Вчера, 03:28
Речь идет о как минимум шести ячейках в разных штатах. Одну из них Эпштейн снимал во Флориде с 2003 до 2016 года. Во Флориде всегд было арендовано несколько ячеек в течение как минимум 10-летнего периода, причем некоторые были размером с гараж. Еще одна ячейка в Нью-Йорке была арендована в середине 2000-х годов. Эпштейн заплатил частным детективам десятки тысяч долларов, чтобы они отвезли туда его вещи, отмечается в материале. Также вопросом перевозки компьютеров и компакт-дисков в ячейки занимались люди, работавшие непосредственно на финансиста.
По информации издания, в середине 2000-х годов Эпштейн поручил частным детективам перенести компьютеры из одного хранилища в другое после того, как он получил информацию о возможном полицейском рейде.
В августе 2009 года Эпштейн получил электронное письмо от частного детектива, в котором сообщалось, что обвинившая финансиста и связанного с ним экс-принца Эндрю в изнасиловании Вирджиния Джуффре в ходе суда запросила материалы с компьютеров Эпштейна. В письме детектив Билл Райли отмечает, что он отвез материалы "на хранение", так как в уголовном деле они больше не нужны. В электронном письме также говорится, что необходимо создать копии данных с жестких дисков.
Пытавшийся проникнуть в поместье Трампа был одержим Эпштейном, пишут СМИ
Вчера, 13:56
При этом, согласно ордерам на обыск, с которыми ознакомилась Telegraph, власти США обыски ячеек не проводили. Как отмечает газета, возможно, именно поэтому в опубликованном минюстом США деле Эпштейна содержится мало компромата, который финансист якобы собирал. Кроме того, с тех пор многие хранилища уже сменили хозяев, а сотрудники не могут раскрыть никакие данные из-за договоров о неразглашении. Содержимое многих ячеек, вероятно, уже распродано, так как фирмы имеют права продавать бесхозное имущество с аукциона, отмечается в материале.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Полиция сопровождала экс-принца Эндрю на вечеринке Эпштейна, пишут СМИ
Вчера, 09:38
 
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри Эпштейн
 
 
