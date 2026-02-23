https://ria.ru/20260223/endryu-2076242375.html
В Британии не исключают дальнейших действий по обвинению экс-принца Эндрю
В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают никаких вариантов действий в отношении брата британского... РИА Новости, 23.02.2026
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают никаких вариантов действий в отношении брата британского короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее британские СМИ сообщили, что власти Великобритании
рассмотрят возможность принятия закона об исключении Эндрю
из числа наследников престола. Экс-принц Эндрю на данный момент остается восьмым в линии наследования британского престола, несмотря на арест и лишение титулов.
"Мы рассматриваем вопрос о том, требуются ли какие-либо дальнейшие шаги, и мы ничего не исключаем", - заявил представитель Даунинг-стрит, слова которого провидит телеканал Sky News
.
В последний раз закон об исключении монарха из числа наследников престола был принят в 1936 году после отречения Эдуарда VIII. Отречение произошло из-за его желания жениться на американке Уоллис Симпсон, против чего выступило правительство, заявив, что брак короля с разведенной женщиной с двумя живыми бывшими мужьями неприемлем.
Ранее Эндрю был задержан полицией по делу о связях со скандально известным американским финансистом Эпштейном
. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III
лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.