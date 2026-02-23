В Британии не исключают дальнейших действий по обвинению экс-принца Эндрю

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают никаких вариантов действий в отношении брата британского короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В последний раз закон об исключении монарха из числа наследников престола был принят в 1936 году после отречения Эдуарда VIII. Отречение произошло из-за его желания жениться на американке Уоллис Симпсон, против чего выступило правительство, заявив, что брак короля с разведенной женщиной с двумя живыми бывшими мужьями неприемлем.