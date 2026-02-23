https://ria.ru/20260223/dagestan-2076190912.html
В Дагестане объявили беспилотную опасность
В Дагестане объявили беспилотную опасность
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 23.02.2026
МЧС Дагестана сообщило об опасности атаки БПЛА на территории республики