Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря

МЕХИКО, 23 фев — РИА Новости. Во время беспорядков в Мексике после ликвидации главаря крупнейшего наркокартеля погибли 27 сотрудников силовых ведомств, сообщил министр безопасности Омар Гарсия Арфуш.

"Произошло 27 нападений на представителей власти, в Халиско — шесть. Погибли 25 сотрудников Национальной гвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата", — сказал он на пресс-конференции.

Со стороны преступных группировок, по официальным данным, погибли 30 человек. По словам министра, после армейской спецоперации они организовали 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах. Сотрудники правоохранительных органов задержали 70 человек.

Как утверждает Арфуш, к концу сегодняшнего вечера блокады на дорогах удалось снять. Координационный центр при участии армии, флота и Национальной гвардии продолжает работу, власти намерены "задействовать все возможности для сохранения мира и безопасности".

Беспорядки в Мексике

Накануне Министерство национальной обороны сообщило о ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.

После этого как минимум в пяти штатах начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы. В некоторых из них активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.

Операцию по захвату Эль Менчо провели силы специальных подразделений армии при участии ВВС и группы немедленного реагирования Национальной гвардии. В подготовке участвовали военная разведка, Национальный центр разведки и Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Дополнительную информацию предоставили также американские власти.

Двоих предполагаемых членов группировки задержали. Силовики изъяли оружие и бронетехнику, в том числе реактивные гранатометы, способные поражать воздушные цели и уничтожать бронированные машины. Троих военнослужащих увезли в больницы с ранениями.