Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря
19:30 23.02.2026 (обновлено: 20:10 23.02.2026)
Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря
Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря - РИА Новости, 23.02.2026
Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря
Во время беспорядков в Мексике после ликвидации главаря крупнейшего наркокартеля погибли 27 сотрудников силовых ведомств, сообщил министр безопасности Омар... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
халиско
мексика
беспорядки в мексике
наркотики
наркокартели
Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря

Боевики мексиканского картеля CJNG убили 27 силовиков после захвата главаря

Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Gilberto Gallo
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
МЕХИКО, 23 фев — РИА Новости. Во время беспорядков в Мексике после ликвидации главаря крупнейшего наркокартеля погибли 27 сотрудников силовых ведомств, сообщил министр безопасности Омар Гарсия Арфуш.
"Произошло 27 нападений на представителей власти, в Халиско — шесть. Погибли 25 сотрудников Национальной гвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата", — сказал он на пресс-конференции.
Со стороны преступных группировок, по официальным данным, погибли 30 человек. По словам министра, после армейской спецоперации они организовали 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах. Сотрудники правоохранительных органов задержали 70 человек.
Как утверждает Арфуш, к концу сегодняшнего вечера блокады на дорогах удалось снять. Координационный центр при участии армии, флота и Национальной гвардии продолжает работу, власти намерены "задействовать все возможности для сохранения мира и безопасности".

Накануне Министерство национальной обороны сообщило о ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.
В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в курортных городах
После этого как минимум в пяти штатах начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, позже они распространились и на соседние регионы. В некоторых из них активизировали экстренные протоколы безопасности и усилили присутствие сил правопорядка.
Операцию по захвату Эль Менчо провели силы специальных подразделений армии при участии ВВС и группы немедленного реагирования Национальной гвардии. В подготовке участвовали военная разведка, Национальный центр разведки и Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Дополнительную информацию предоставили также американские власти.
Эксперт связал беспорядки в Мексике с давлением США
Двоих предполагаемых членов группировки задержали. Силовики изъяли оружие и бронетехнику, в том числе реактивные гранатометы, способные поражать воздушные цели и уничтожать бронированные машины. Троих военнослужащих увезли в больницы с ранениями.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, выразив признательность армии и силовым структурам за их работу.
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей
