В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
