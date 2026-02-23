Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 23.02.2026 (обновлено: 08:16 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/aeroporty-2076171803.html
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.02.2026
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T08:15:00+03:00
2026-02-23T08:16:00+03:00
ульяновск
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97705/36/977053601_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_cebaf5f2dc04df4a0cbee5e569cea445.jpg
ульяновск
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97705/36/977053601_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_35f685867e6152a76f23bbd771f74184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), общество
Ульяновск, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Общество
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары
Аэропорт Самары - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самара ("Курумоч"), Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
УльяновскСамараФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала