Дик Адвокат покинул пост главного тренера вышедшей на ЧМ сборной Кюрасао - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Футбол
 
14:00 23.02.2026
Дик Адвокат покинул пост главного тренера вышедшей на ЧМ сборной Кюрасао
Дик Адвокат покинул пост главного тренера вышедшей на ЧМ сборной Кюрасао
кюрасао
Дик Адвокат покинул пост главного тренера вышедшей на ЧМ сборной Кюрасао

Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао за три с половиной месяца до ЧМ-2026

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Нидерландец Дик Адвокат оставил должность главного тренера сборной Кюрасао из-за возникших у его дочери проблем со здоровьем, сообщается на странице Федерации футбола Кюрасао (FFK) в соцсети X.
Адвокат возглавлял карибскую команду с января 2024 года. Под его руководством сборная Кюрасао впервые в истории отобралась на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
«
"Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Поэтому это естественное решение. При этом мне будет очень не хватать Кюрасао, его людей и моих коллег. Выход самой маленькой страны в мире на чемпионат мира я считаю одним из главных моментов своей карьеры. Я горжусь своими игроками, штабом и членами руководства, которые верили в нас", - заявил Адвокат.
Специалиста заменит 63-летний соотечественник Фред Рюттен, который ранее возглавлял ряд клубов, включая нидерландские "ПСВ", "Фейенорд", "Витесс", "Твенте", бельгийский "Андерлехт", а также немецкий "Шальке".
Адвокату 78 лет. По ходу тренерской карьеры он возглавлял ряд клубов, в том числе петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. Специалист привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008-м. Также он работал со сборной России с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.
Мейра назвал Зырянова фантастической личностью
