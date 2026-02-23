Дик Адвокат покинул пост главного тренера вышедшей на ЧМ сборной Кюрасао

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Нидерландец Дик Адвокат оставил должность главного тренера сборной Кюрасао из-за возникших у его дочери проблем со здоровьем, сообщается на странице Федерации футбола Кюрасао (FFK) в соцсети X.
Адвокат возглавлял карибскую команду с января 2024 года. Под его руководством сборная Кюрасао впервые в истории отобралась на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
«
"Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Поэтому это естественное решение. При этом мне будет очень не хватать Кюрасао, его людей и моих коллег. Выход самой маленькой страны в мире на чемпионат мира я считаю одним из главных моментов своей карьеры. Я горжусь своими игроками, штабом и членами руководства, которые верили в нас", - заявил Адвокат.
Адвокату 78 лет. По ходу тренерской карьеры он возглавлял ряд клубов, в том числе петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. Специалист привел петербуржцев к победе в чемпионате России в 2007 году, а также завоеванию Кубка и Суперкубка УЕФА в 2008-м. Также он работал со сборной России с 2010 по 2012 год и пробился с ней на Евро-2012, где команда не сумела выйти из группы.
Мейра назвал Зырянова фантастической личностью
Вчера, 10:31