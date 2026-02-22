Рейтинг@Mail.ru
"Сорвать сделку". В Британии задумали подлый план против России - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 22.02.2026 (обновлено: 21:58 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/zapad-2076133658.html
"Сорвать сделку". В Британии задумали подлый план против России
"Сорвать сделку". В Британии задумали подлый план против России - РИА Новости, 22.02.2026
"Сорвать сделку". В Британии задумали подлый план против России
Европа во главе с Британией сосредоточены на продолжении конфликта на Украине, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:36:00+03:00
2026-02-22T21:58:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
борис джонсон
дональд трамп
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260222/kallas-2076096362.html
https://ria.ru/20260222/zelenskiy-2076090925.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, борис джонсон, дональд трамп, дмитрий медведев, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Европа, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз
"Сорвать сделку". В Британии задумали подлый план против России

Strategic Culture: Британия сосредоточена на продолжении конфликта на Украине

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Европа во главе с Британией сосредоточены на продолжении конфликта на Украине, пишет издание Strategic Culture.
«
"Британия имеет злонамеренную историю саботажа мирной дипломатии на Украине. В апреле 2022 года, как раз когда украинская и российская стороны договорились о скорейшем прекращении конфликта, разразившегося в феврале, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно вмешался, чтобы убедить киевский режим продолжать войну, пообещав больше оружия НАТО. Печальным результатом стал конфликт, которые длится четыре года", — говорится в публикации.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России
Вчера, 16:34
Отмечается, что администрация Дональда Трампа хочет вырваться из опосредованной войны против Москвы. Вашингтон, похоже, понимает, что попытка нанесения России "стратегического поражения" — это тупик. Однако в ЕС по-прежнему зациклены на продолжении этого замысла. Европейский политический класс больше заражен русофобией и не способен к рациональному мышлению или дипломатическому взаимодействию с Кремлем, подчеркивается в материале.
«
"Устаревшая империя, которой является Британия, играет ведущую роль в разжигании враждебности в Европе по отношению к России. Именно поэтому Лондон является главным действующим лицом в так называемой коалиции желающих, наряду с другой бывшей империей — Францией. Предложение о размещении британских и французских войск на Украине в качестве "гарантии безопасности" в случае мирного соглашения призвано сорвать сделку, поскольку Москва неоднократно заявляла, что размещение любых войск НАТО на Украине неприемлемо и не подлежит обсуждению", — резюмировали в статье.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в декабре 2025 года заявлял, что пока Кремль и Белый дом ведут переговоры о прекращении конфликта, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Вчера, 15:36
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаБорис ДжонсонДональд ТрампДмитрий МедведевНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала