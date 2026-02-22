МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Европа во главе с Британией сосредоточены на продолжении конфликта на Украине, пишет издание Strategic Culture.
"Британия имеет злонамеренную историю саботажа мирной дипломатии на Украине. В апреле 2022 года, как раз когда украинская и российская стороны договорились о скорейшем прекращении конфликта, разразившегося в феврале, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно вмешался, чтобы убедить киевский режим продолжать войну, пообещав больше оружия НАТО. Печальным результатом стал конфликт, которые длится четыре года", — говорится в публикации.
Отмечается, что администрация Дональда Трампа хочет вырваться из опосредованной войны против Москвы. Вашингтон, похоже, понимает, что попытка нанесения России "стратегического поражения" — это тупик. Однако в ЕС по-прежнему зациклены на продолжении этого замысла. Европейский политический класс больше заражен русофобией и не способен к рациональному мышлению или дипломатическому взаимодействию с Кремлем, подчеркивается в материале.
"Устаревшая империя, которой является Британия, играет ведущую роль в разжигании враждебности в Европе по отношению к России. Именно поэтому Лондон является главным действующим лицом в так называемой коалиции желающих, наряду с другой бывшей империей — Францией. Предложение о размещении британских и французских войск на Украине в качестве "гарантии безопасности" в случае мирного соглашения призвано сорвать сделку, поскольку Москва неоднократно заявляла, что размещение любых войск НАТО на Украине неприемлемо и не подлежит обсуждению", — резюмировали в статье.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в декабре 2025 года заявлял, что пока Кремль и Белый дом ведут переговоры о прекращении конфликта, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца.