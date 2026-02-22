«

"Устаревшая империя, которой является Британия, играет ведущую роль в разжигании враждебности в Европе по отношению к России. Именно поэтому Лондон является главным действующим лицом в так называемой коалиции желающих, наряду с другой бывшей империей — Францией. Предложение о размещении британских и французских войск на Украине в качестве "гарантии безопасности" в случае мирного соглашения призвано сорвать сделку, поскольку Москва неоднократно заявляла, что размещение любых войск НАТО на Украине неприемлемо и не подлежит обсуждению", — резюмировали в статье.