ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 22.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 22.02.2026 (обновлено: 13:45 22.02.2026)
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 355 военных ВСУ, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноярское, Новоандреевка, Кучеров Яр, Шевченко, Торецкое, Райское, Белицкое, Красноподолье, Родинское, СЕРГЕЕВКА Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до355-ти военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36производства США", - говорится в сообщении Минобороны.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
