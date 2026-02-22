ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 355 военных ВСУ, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.