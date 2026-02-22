Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай - 9 дней для семьи из четырех человек обошлась более чем в 1,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata.