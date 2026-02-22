Рейтинг@Mail.ru
Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 22.02.2026 (обновлено: 16:05 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/turizm-2076064421.html
Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля
Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля - РИА Новости, 22.02.2026
Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля
Самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай - 9 дней для семьи из четырех человек обошлась более чем в 1,6 миллиона рублей, рассказали РИА РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T10:17:00+03:00
2026-02-22T16:05:00+03:00
москва
дубай
туризм
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031928600_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_02ba6563829ac172013bbcfd02fd794f.jpg
https://ria.ru/20260220/tur-2075663805.html
https://ria.ru/20260220/tur-2075767912.html
москва
дубай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031928600_61:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bf1f904a1f55163b71a30cdc359ec343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дубай, туризм, общество, россия
Москва, Дубай, Туризм, Общество, Россия
Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля

Travelata: самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай - 9 дней для семьи из четырех человек обошлась более чем в 1,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata.
"Наиболее роскошным путешествием с захватом 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай. Пара взрослых с двумя детьми проведет 9 ночей в пятизвездочном отеле, с завтраками и ужинами. За тур они заплатили 1 637 832 рубля", - выяснили в сервисе на основе собственной статистики.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Назван самый дорогой зарубежный тур на выходные в феврале и марте
20 февраля, 08:56
В прошлом году наиболее дорогим был тур из Москвы на Мальдивы - 11 дней отдыха двоих взрослых с ребенком в 5-звездочном отеле обошлись в 1,47 миллиона рублей.
"Самой бюджетной в этом году с захватом 23 февраля стала поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Один турист проведет 6 ночей в трехзвездочном отеле без питания", - добавили в Travelata.
По информации сервиса, тур обошелся в 21,4 тысячи рублей.
"В прошлом году наиболее бюджетной была поездка из Москвы в Казань. Пара останавливалась в апарт-отеле без питания и провела там три ночи. Цена отдыха была 17,5 тысяч рублей", - указали в онлайн-магазине туров.
Лед на озере - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Туры к мысу Хобой на Байкале стоят около 27 тысяч рублей за группу
20 февраля, 14:25
 
МоскваДубайТуризмОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала