Названы самый дорогой и самый бюджетный туры на 23 февраля

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай - 9 дней для семьи из четырех человек обошлась более чем в 1,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata.
В прошлом году наиболее дорогим был тур из Москвы на Мальдивы - 11 дней отдыха двоих взрослых с ребенком в 5-звездочном отеле обошлись в 1,47 миллиона рублей.
"Самой бюджетной в этом году с захватом 23 февраля стала поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Один турист проведет 6 ночей в трехзвездочном отеле без питания", - добавили в Travelata.
По информации сервиса, тур обошелся в 21,4 тысячи рублей.
"В прошлом году наиболее бюджетной была поездка из Москвы в Казань. Пара останавливалась в апарт-отеле без питания и провела там три ночи. Цена отдыха была 17,5 тысяч рублей", - указали в онлайн-магазине туров.
