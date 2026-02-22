https://ria.ru/20260222/tramp-2076088016.html
Политолог рассказал, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Политолог рассказал, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США - РИА Новости, 22.02.2026
Политолог рассказал, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Не любое решение президента США Дональда Трампа может быть аннулировано, только вопросы, в которых есть "столкновение с элитой", считает ведущий научный... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:14:00+03:00
2026-02-22T15:14:00+03:00
2026-02-22T15:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260222/makron-2076064682.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, российская академия наук
В мире, США, Дональд Трамп, Российская академия наук
Политолог рассказал, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Американист Блохин: не любое решение Трампа может быть аннулировано
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Не любое решение президента США Дональда Трампа может быть аннулировано, только вопросы, в которых есть "столкновение с элитой", считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Не любое решение (Трампа
может быть аннулировано - ред.), лишь те вопросы, в которых есть столкновение между Трампом и элитой. Там, где взгляды Трампа идентичны с истеблишментом, никаких проблем не будет. В тех случаях, где они как раз сталкиваются, Трампу будут вставлять палки в колеса. Такая борьба идет на уровне элит внутри США
. Конгресс может потом попытаться заблокировать (миротворческие - ред.) инициативы Трампа без всякого суда, но пока конгресс не под контролем демократов. А когда он будет под их контролем, тогда инициативы Трампа могут быть заблокированы конгрессом", - сказал Блохин порталу NEWS.ru
.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.