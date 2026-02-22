Политолог рассказал, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Не любое решение президента США Дональда Трампа может быть аннулировано, только вопросы, в которых есть "столкновение с элитой", считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.