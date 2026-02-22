Рейтинг@Mail.ru
Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:36 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/shoygu-2076096640.html
Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот
Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот - РИА Новости, 22.02.2026
Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в канун Дня защитника Отечества передал в дар Главному храму Вооружённых Сил РФ уникальный складень-киот с... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:36:00+03:00
2026-02-22T16:36:00+03:00
религия
россия
русский (остров)
республика крым
михаил леонтьев
сергий радонежский
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787478910_0:302:3100:2047_1920x0_80_0_0_3210171be58d6a7cd4ab0b7050abaaf5.jpg
https://ria.ru/20260221/resin-2076029547.html
https://ria.ru/20260221/religiya-2075978609.html
https://ria.ru/20260220/lyubimova-2075873274.html
россия
русский (остров)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787478910_363:0:3092:2047_1920x0_80_0_0_de26de6aa3d8c85bff6c4b871ed64dde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русский (остров), республика крым, михаил леонтьев, сергий радонежский, сергей шойгу
Религия, Россия, Русский (остров), Республика Крым, Михаил Леонтьев, Сергий Радонежский, Сергей Шойгу
Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот

Сергей Шойгу передал в дар уникальный складень-киот Главному храму ВС РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлавный храм Вооруженных сил Российской Федерации.
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в канун Дня защитника Отечества передал в дар Главному храму Вооружённых Сил РФ уникальный складень-киот с иконой Преподобного Сергия Радонежского, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Деревянный киот с аналоем (походный иконостас) высотой в два c половиной метра создан по заказу Фонда имени Кужугета Шойгу и лично секретаря СБ РФ Сергея Шойгу.
Владимир Ресин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Лавров рассказал об участии Ресина в строительстве храма при МГИМО
21 февраля, 23:54
Киот был передан Сергеем Шойгу ключнику Патриаршего собора во имя Воскресения Христова протоиерею Александру (Солдатенкову).
По словам секретаря СБ РФ, на создание уникальной святыни мастерам во главе с заслуженным художником РФ Михаилом Леонтьевым потребовалось длительная кропотливая работа.
"Это наше приношение в храм. Это наша фамильная, фактически, икона. Мы ее делали год", - отметил Шойгу, слова которого приводятся сообщении.
В центре композиции — образ Преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской, благословившего Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Икона написана на доске из липы в технике темперы. Оклад выполнен из серебра с золочением. На полях складня – инкрустации из полудрагоценных камней.
Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Патриарх Кирилл наградил адмирала Костюкова орденом Димитрия Донского
21 февраля, 15:18
Богословский венец увенчан образами Святой Троицы и Деисуса, что подчеркивает неразрывную связь земной истории с Небесным заступничеством. Деисус - изображение Христа, справа и слева от него — Богоматерь и Иоанн Креститель, представленные в традиционном жесте молитвенного заступничества. Вокруг Сергия Радонежского - лики святых. Иконы-клейма в виде барельефов выполнены из серебра. После отливки каждый лик и взгляд святых прочеканивались вручную.
В створках складня отмечены шесть памятных для России битв и событий разных времен, связанных с воинской честью, доблестью и героизмом: Ледовое побоище (1242 год), Полтавская битва (1709 год), Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война, присоединение Крыма, специальная военная операция.
На внешней стороне створок отображены знаковые современные локации и строения министерства обороны РФ: сам Главный Храм Вооруженных Сил России, военная база "Арктический трилистник", расположенная на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, здание Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной в Москве, Музей военно-морской славы в парке "Остров Фортов" в Кронштадте.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил медаль Патриаршая благодарность министру культуры РФ Ольге Любимовой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Патриарх Кирилл наградил Любимову медалью
20 февраля, 19:52
 
РелигияРоссияРусский (остров)Республика КрымМихаил ЛеонтьевСергий РадонежскийСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала