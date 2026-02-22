Шойгу передал Главному храму ВС уникальный складень-киот

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в канун Дня защитника Отечества передал в дар Главному храму Вооружённых Сил РФ уникальный складень-киот с иконой Преподобного Сергия Радонежского, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Сергея Шойгу. Деревянный киот с аналоем (походный иконостас) высотой в два c половиной метра создан по заказу Фонда имени Кужугета Шойгу и лично секретаря СБ РФ

Киот был передан Сергеем Шойгу ключнику Патриаршего собора во имя Воскресения Христова протоиерею Александру (Солдатенкову).

По словам секретаря СБ РФ, на создание уникальной святыни мастерам во главе с заслуженным художником РФ Михаилом Леонтьевым потребовалось длительная кропотливая работа.

"Это наше приношение в храм. Это наша фамильная, фактически, икона. Мы ее делали год", - отметил Шойгу, слова которого приводятся сообщении.

Богословский венец увенчан образами Святой Троицы и Деисуса, что подчеркивает неразрывную связь земной истории с Небесным заступничеством. Деисус - изображение Христа, справа и слева от него — Богоматерь и Иоанн Креститель, представленные в традиционном жесте молитвенного заступничества. Вокруг Сергия Радонежского - лики святых. Иконы-клейма в виде барельефов выполнены из серебра. После отливки каждый лик и взгляд святых прочеканивались вручную.

В створках складня отмечены шесть памятных для России битв и событий разных времен, связанных с воинской честью, доблестью и героизмом: Ледовое побоище (1242 год), Полтавская битва (1709 год), Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война, присоединение Крыма , специальная военная операция.