https://ria.ru/20260222/seul-2076091599.html
В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой
В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой - РИА Новости, 22.02.2026
В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой
Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств - обычная практика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея,... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T15:43:00+03:00
2026-02-22T15:43:00+03:00
2026-02-22T15:43:00+03:00
в мире
россия
сеул
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076077171_0:215:860:699_1920x0_80_0_0_e2671d7843ea5765613f19da9a245069.jpg
https://ria.ru/20260208/zinovev-2073050848.html
https://ria.ru/20260208/koreya-2073070363.html
россия
сеул
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076077171_0:351:860:996_1920x0_80_0_0_0b44015fb4745effb684722e8631acb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сеул, украина
В мире, Россия, Сеул, Украина
В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой
Посольство в Сеуле назвало размещение баннеров на территории обычной практикой
СЕУЛ, 22 фев - РИА Новости. Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств - обычная практика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея, комментируя требования МИД Сеула убрать со здания посольства баннер "Победа будет за нами".
Ранее в воскресенье МИД Республики Корея сообщил РИА Новости, что потребовал от посольства РФ
убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле
баннер "Победа будет за нами", объяснив это тем, что правительство республики "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине
является якобы незаконным актом.
"Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств является распространенной практикой", - заявили в посольстве.
В ведомстве отметили, что баннер был вывешен в связи с февральскими праздниками - Дня дипломата и Дня защитника Отечества, и по завершении праздничных мероприятий его демонтируют.
"По техническим причинам она (растяжка - ред) не предполагает длительной эксплуатации", - пояснили в ведомстве.