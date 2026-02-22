Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой - РИА Новости, 22.02.2026
15:43 22.02.2026
В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой
В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой
В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой

Посольство в Сеуле назвало размещение баннеров на территории обычной практикой

© Фото : соцсетиБаннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле
Баннер Победа будет за нами на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : соцсети
Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 22 фев - РИА Новости. Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств - обычная практика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея, комментируя требования МИД Сеула убрать со здания посольства баннер "Победа будет за нами".
Ранее в воскресенье МИД Республики Корея сообщил РИА Новости, что потребовал от посольства РФ убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", объяснив это тем, что правительство республики "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине является якобы незаконным актом.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский посол рассказал о популярных южнокорейских товарах
8 февраля, 18:30
"Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств является распространенной практикой", - заявили в посольстве.
В ведомстве отметили, что баннер был вывешен в связи с февральскими праздниками - Дня дипломата и Дня защитника Отечества, и по завершении праздничных мероприятий его демонтируют.
"По техническим причинам она (растяжка - ред) не предполагает длительной эксплуатации", - пояснили в ведомстве.
Флаг Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол
8 февраля, 21:11
 
