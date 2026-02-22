В посольстве России назвали размещение баннеров обычной практикой

Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле. Архивное фото

Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле

© Фото : соцсети Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле

СЕУЛ, 22 фев - РИА Новости. Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств - обычная практика, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея, комментируя требования МИД Сеула убрать со здания посольства баннер "Победа будет за нами".

Ранее в воскресенье МИД Республики Корея сообщил РИА Новости, что потребовал от посольства РФ убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", объяснив это тем, что правительство республики "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине является якобы незаконным актом.

"Размещение различных баннеров, растяжек и других материалов на территории посольств является распространенной практикой", - заявили в посольстве.

В ведомстве отметили, что баннер был вывешен в связи с февральскими праздниками - Дня дипломата и Дня защитника Отечества, и по завершении праздничных мероприятий его демонтируют.