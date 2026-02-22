Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле. Архивное фото

Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле

© Фото : соцсети Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле

В посольстве России в Сеуле прокомментировали баннер "Победа будет за нами"

СЕУЛ, 22 фев - РИА Новости. Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства РФ в Сеуле призван способствовать патриотической консолидации россиян и не должен оскорблять ничьих чувств, так как является отсылкой к истории РФ на фоне празднования Дня защитника Отечества, заявили РИА Новости в российском ведомстве.

Ранее МИД Республики Корея подтвердил РИА Новости, что потребовал от посольства РФ убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", объяснив это тем, что что правительство Республики Корея "последовательно придерживается" позиции, согласно которой якобы "вторжение России в Украину" является незаконным актом.

Посольство пояснило, что в прошлом году на его здании была размещена растяжка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А нынешний баннер был вывешен в связи с отмечаемыми в феврале российскими праздниками - Днем дипломатического работника и Днем защитника Отечества.

Как подчеркнули в ведомстве, на баннере написано знакомое всем россиянам крылатое выражение, которое связано с историей России, в том числе с мобилизацией советского народа на войну с фашистской Германией и с другими "славными страницами российской истории".