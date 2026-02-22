https://ria.ru/20260222/seul-2076091245.html
В посольстве России в Сеуле прокомментировали баннер "Победа будет за нами"
В посольстве России в Сеуле прокомментировали баннер "Победа будет за нами" - РИА Новости, 22.02.2026
В посольстве России в Сеуле прокомментировали баннер "Победа будет за нами"
Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства РФ в Сеуле призван способствовать патриотической консолидации россиян и не должен оскорблять ничьих чувств,... РИА Новости, 22.02.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
В посольстве России в Сеуле прокомментировали баннер "Победа будет за нами"
В посольстве РФ заявили, что баннер не имел цели оскорбить чьи-то чувства
СЕУЛ, 22 фев - РИА Новости. Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства РФ в Сеуле призван способствовать патриотической консолидации россиян и не должен оскорблять ничьих чувств, так как является отсылкой к истории РФ на фоне празднования Дня защитника Отечества, заявили РИА Новости в российском ведомстве.
Ранее МИД Республики Корея подтвердил РИА Новости, что потребовал от посольства РФ
убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле
баннер "Победа будет за нами", объяснив это тем, что что правительство Республики Корея "последовательно придерживается" позиции, согласно которой якобы "вторжение России в Украину" является незаконным актом.
Посольство пояснило, что в прошлом году на его здании была размещена растяжка, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А нынешний баннер был вывешен в связи с отмечаемыми в феврале российскими праздниками - Днем дипломатического работника и Днем защитника Отечества.
Как подчеркнули в ведомстве, на баннере написано знакомое всем россиянам крылатое выражение, которое связано с историей России, в том числе с мобилизацией советского народа на войну с фашистской Германией
и с другими "славными страницами российской истории".
"Исходим из того, что размещение этого баннера способствует патриотической консолидации россиян и не должно оскорблять ничьих чувств в силу указанной исторической коннотации", - заверило посольство.