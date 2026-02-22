Рейтинг@Mail.ru
Сеул потребовал от посольства России убрать баннер "Победа будет за нами" - РИА Новости, 22.02.2026
13:12 22.02.2026 (обновлено: 22:35 22.02.2026)
Сеул потребовал от посольства России убрать баннер "Победа будет за нами"
Сеул потребовал от посольства России убрать баннер "Победа будет за нами" - РИА Новости, 22.02.2026
Сеул потребовал от посольства России убрать баннер "Победа будет за нами"
МИД Южной Кореи потребовал от посольства России убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", подтвердили РИА Новости в МИД РИА Новости, 22.02.2026
в мире, россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев, оон
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, Георгий Зиновьев, ООН
Сеул потребовал от посольства России убрать баннер "Победа будет за нами"

МИД Южной Кореи потребовал от посольства РФ убрать баннер "Победа будет за нами"

Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле
Баннер Победа будет за нами на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле
Фото : соцсети
Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 22 фев — РИА Новости. МИД Южной Кореи потребовал от посольства России убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", подтвердили РИА Новости в МИД Республики Корея.
По сообщениям южнокорейских СМИ, 22 февраля власти Южной Кореи осудили вывешенный на стене посольства флаг и потребовали его убрать. На фотографиях СМИ видно, что на здании посольства России был вертикально вывешен длинный баннер в цветах российского триколора с надписью "Победа будет за нами".
Георгий Зиновьев
Посол Георгий Зиновьев: Россия сохраняет диалог с Южной Кореей
10 февраля, 13:00
10 февраля, 13:00
"В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея <...> мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея", — заявили в МИД.
В ведомстве также выразили недовольство "недавними высказываниями" посла России Георгия Зиновьева, но не уточнили, какие именно заявления имеются в виду.
МИД пояснил свою позицию и требование тем, что правительство Республики Корея "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине якобы является незаконным актом. В ведомстве также назвали военное сотрудничество между КНДР и Россией "явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности" и потребовали прекратить его как угрожающее безопасности Сеула.
"Мы также будем внимательно отслеживать ситуацию и принимать меры в связи с запланированными в дальнейшем мероприятиями и собраниями со стороны посольства России в Республике Корея", — добавили в МИД Южной Кореи.
Флаг Южной Кореи
Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол
8 февраля, 21:11
8 февраля, 21:11
 
В мире Россия Южная Корея Сеул Георгий Зиновьев ООН
 
 
