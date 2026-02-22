Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле. Архивное фото

Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле

© Фото : соцсети Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле

Сеул потребовал от посольства России убрать баннер "Победа будет за нами"

СЕУЛ, 22 фев — РИА Новости. МИД Южной Кореи потребовал от посольства России убрать вывешенный на стене здания ведомства в Сеуле баннер "Победа будет за нами", подтвердили РИА Новости в МИД Республики Корея.

По сообщениям южнокорейских СМИ, 22 февраля власти Южной Кореи осудили вывешенный на стене посольства флаг и потребовали его убрать. На фотографиях СМИ видно, что на здании посольства России был вертикально вывешен длинный баннер в цветах российского триколора с надписью "Победа будет за нами".

"В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея <...> мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея", — заявили в МИД.

В ведомстве также выразили недовольство "недавними высказываниями" посла России Георгия Зиновьева , но не уточнили, какие именно заявления имеются в виду.

МИД пояснил свою позицию и требование тем, что правительство Республики Корея "последовательно придерживается" позиции, согласно которой российская спецоперация на Украине якобы является незаконным актом. В ведомстве также назвали военное сотрудничество между КНДР и Россией "явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности" и потребовали прекратить его как угрожающее безопасности Сеула