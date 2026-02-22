СМИ: экс-принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолетах ВВС Британии

В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями после сообщений о том, что он, будучи торговым представителем, тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.