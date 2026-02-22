Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолетах ВВС Британии
02:40 22.02.2026
СМИ: экс-принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолетах ВВС Британии
в мире, великобритания, эссекс, джеффри эпштейн, карл iii, гордон браун
В мире, Великобритания, Эссекс, Джеффри Эпштейн, Карл III, Гордон Браун
СМИ: экс-принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолетах ВВС Британии

© AP Photo / Chris Jacksonэкс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
© AP Photo / Chris Jackson
экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном на самолетах военно-воздушных сил Великобритании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Маунтбеттен-Виндзор использовал чартерные рейсы ВВС Великобритании, чтобы попасть на личные встречи, которые могли включать Эпштейна", - говорится в материале издания со ссылкой на источники.
По информации источников, об этом правоохранителям сообщил бывший британский премьер-министр Гордон Браун.
Ранее Браун призвал полицию "срочно" расследовать сообщения о том, что Эпштейн провозил женщин или девочек транзитом через Великобританию, осуществляя в аэропорте Станстед пересадку с одного самолета на другой. О расследовании сообщений уже заявила полиция графства Эссекс.
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями после сообщений о том, что он, будучи торговым представителем, тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
