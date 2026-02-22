Гастроэнтеролог назвала оптимальные продукты для постного меню

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге Елена Грек рекомендовала включать в постное меню бобовые, грибы, орехи и разнообразные крупы, чтобы сохранить баланс питательных веществ.

"Из этих продуктов можно готовить супы, рагу, паштеты, котлеты, добавлять в салаты или использовать как основу для горячих блюд. Например, нут подходит для приготовления хумуса, а чечевица - для густых супов и гарниров. Это позволяет создавать сытные блюда и избегать однообразия", - отметила специалист в беседе с " Лентой.ру ".

По словам врача, бобовые могут стать альтернативой мясу благодаря высокому содержанию растительного белка, однако людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом стоит вводить их в рацион постепенно. Также она советует обратить внимание на грибы, орехи, семечки, растительные масла и такие крупы, как булгур, кускус, киноа, пшено и овсянка.

Кроме того, Грек призвала включить грибы в постное меню. Их можно использовать как перекус или добавлять в каши, салаты и овощные блюда.