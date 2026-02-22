Рейтинг@Mail.ru
Гастроэнтеролог назвала оптимальные продукты для постного меню
22.02.2026
Гастроэнтеролог назвала оптимальные продукты для постного меню
Гастроэнтеролог назвала оптимальные продукты для постного меню - РИА Новости, 22.02.2026
Гастроэнтеролог назвала оптимальные продукты для постного меню
Врач-гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге Елена Грек рекомендовала включать в постное меню бобовые, грибы, орехи и... РИА Новости, 22.02.2026
Гастроэнтеролог назвала оптимальные продукты для постного меню

Гастроэнтеролог Грек посоветовала включать в постное меню бобовые, грибы, орехи

Постное меню
Постное меню
Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
Постное меню. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге Елена Грек рекомендовала включать в постное меню бобовые, грибы, орехи и разнообразные крупы, чтобы сохранить баланс питательных веществ.
"Из этих продуктов можно готовить супы, рагу, паштеты, котлеты, добавлять в салаты или использовать как основу для горячих блюд. Например, нут подходит для приготовления хумуса, а чечевица - для густых супов и гарниров. Это позволяет создавать сытные блюда и избегать однообразия", - отметила специалист в беседе с "Лентой.ру".
Диетолог рассказала, кому нельзя поститься
20 февраля, 03:28
Диетолог рассказала, кому нельзя поститься
20 февраля, 03:28
По словам врача, бобовые могут стать альтернативой мясу благодаря высокому содержанию растительного белка, однако людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом стоит вводить их в рацион постепенно. Также она советует обратить внимание на грибы, орехи, семечки, растительные масла и такие крупы, как булгур, кускус, киноа, пшено и овсянка.
Кроме того, Грек призвала включить грибы в постное меню. Их можно использовать как перекус или добавлять в каши, салаты и овощные блюда.
Врач также посоветовала добавить в рацион крупы, а не только гречку и рис. Она отметила, что булгур, кускус, киноа, пшено, овсянка прекрасно сочетаются с овощами, грибами, зеленью и бобовыми и создают новые вкусовые комбинации.
Священник рассказал, что обязательно нужно сделать перед Великим постом
21 февраля, 04:30
Священник рассказал, что обязательно нужно сделать перед Великим постом
21 февраля, 04:30
 
