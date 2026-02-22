В Петербурге рассказали о состоянии мальчика, выпавшего из окна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик, выпавший из окна седьмого этажа дома в Петербурге, которого на руки подхватил дворник, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Ребенок в сопровождении матери находится в реанимации с травмами груди, голени, закрытой черепно-мозговой травмой, в состоянии шока", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дворник, который подхватил ребенка на земле при падении из окна, также осмотрен бригадой скорой помощи и в плановом порядке направлен в больницу.