В Петербурге рассказали о состоянии мальчика, выпавшего из окна
В Петербурге рассказали о состоянии мальчика, выпавшего из окна - РИА Новости, 22.02.2026
В Петербурге рассказали о состоянии мальчика, выпавшего из окна
Шестилетний мальчик, выпавший из окна седьмого этажа дома в Петербурге, которого на руки подхватил дворник, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2026
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербург
Новости
В Петербурге рассказали о состоянии мальчика, выпавшего из окна
РИА Новости: выпавший из окна в Петербурге мальчик находится в реанимации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Шестилетний мальчик, выпавший из окна седьмого этажа дома в Петербурге, которого на руки подхватил дворник, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Ребенок в сопровождении матери находится в реанимации с травмами груди, голени, закрытой черепно-мозговой травмой, в состоянии шока", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дворник, который подхватил ребенка на земле при падении из окна, также осмотрен бригадой скорой помощи и в плановом порядке направлен в больницу.
В воскресенье в экстренных службах сообщили агентству, что мальчик выпал из окна седьмого этажа дома на улице Петрозаводской в Петербурге
. Его спас дворник, которого позвала соседка, он поймал мальчика. Прокуратура Петроградского района города начала проверку по выяснению всех обстоятельств произошедшего.