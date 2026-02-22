https://ria.ru/20260222/peterburg-2076130113.html
В Петербурге дворник спас мальчика, выпавшего из окна
В Петербурге дворник спас мальчика, выпавшего из окна - РИА Новости, 22.02.2026
В Петербурге дворник спас мальчика, выпавшего из окна
Дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома в Петербурге, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2026-02-22T21:04:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома в Петербурге, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В экстренные службы днем поступил вызов с сообщением о том, что на Петрозаводской улице мальчик 6 лет выпал из окна с 7 этажа. На место прибыла бригада скорой помощи. Выяснилось, что ребенка спас дворник, который поймал его и самортизировал удар от падения своим телом. Медики осмотрели ребенка и с травмами госпитализировали в больницу", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, позднее стало известно, что мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.
"Потом выяснилось, что дворника позвала соседка, которая увидела как в открытом окне напротив стоит ребенок. Мужчина, который является трудовым мигрантом, сразу побежал вниз под окна квартиры и стал ловить мальчика, он подхватил его, крепко прижал к себе, чтобы затормозить удар, а потом отнес к консьержу, куда уже приехала скорая помощь", - добавил собеседник.
В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга
сообщили РИА Новости, что устанавливают все причины и условия падения малолетнего из окна дома на Петрозаводской улице.